 Литва та Естонія закидають РФ порушення повітряного простору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2021

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Новини

Литва та Естонія закидають РФ порушення повітряного простору

Литва та Естонія повідомили про порушення російськими літаками свого повітряного простору. Литовське міноборони пов'язує ці дії РФ з навчаннями BALTOPS.

Російський винищувач Су-35

Російський винищувач Су-35 (фото з архіву)

Литва та Естонія вимагають від Росії пояснень у зв'язку з порушенням свого повітряного простору російськими військовими літаками.

До МЗС Литви в середу, 16 червня, було викликано представника посольства Росії, якому було заявлено протест після того, як напередодні два літаки ВПС Росії перетнули повітряний простір країни над Балтійським морем. "Литва вимагає, щоб Росія надала пояснення щодо цього інциденту і вжила всіх необхідних заходів, щоб в майбутньому такі інциденти не повторилися", - йдеться в повідомленні міністерства.

За даними литовської сторони, російські літаки Су-24 напередодні заглибилися в повітряний простір Литви над Балтикою на один кілометр і пробули в ньому близько хвилини. У міноборони Литви вважають, що такі дії Росії пов'язані з організованими США міжнародними навчаннями BALTOPS, що проходять у Балтиці.

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Естонія теж висловила протест 

У свою чергу, пресслужба головного штабу Сил оборони Естонії в середу, 16 червня, заявила, що у вівторок, 15 червня, два російських Су-35 без дозволу увійшли в повітряний простір країни в районі острова Хіюмаа.

За даними естонських військових, російські винищувачі перебували в повітряному просторі цієї країни менше хвилини. Як повідомляється, у Су-35 були вимкнені транспондери і був відсутній двосторонній радіозв'язок з авіаслужбами Естонії. До МЗС Естонії викликали тимчасового повіреного в справах РФ і передали йому ноту протесту.

Тим часом російські військові заявили, що два винищувачі Су-35 під час польоту над Балтикою не порушували повітряного простору Естонії. "Політ проходив строго визначеним маршрутом. Під час польоту літаки від маршруту не відхилялися, що підтверджується даними об'єктивного контролю", - йдеться в повідомленні міноборони РФ.

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