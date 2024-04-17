Консерватори виграють вибори в Хорватії - екзитпол

За даними екзитполів, консервативна "Хорватська демократична співдружність" прем'єра Андрея Пленковича отримає 58 з 151-го місця у парламенті Хорватії. Цього недостатньо для того, або самостійно сформувати уряд.

Правляча консервативна партія Хорватії "Хорватська демократична співдружність" (ХДС) прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича здобула найкращий результат на дострокових парламентських виборах, які відбулися в середу, 17 квітня.

Згідно з результатами екзитполів, ХДС отримує понад третину місць у парламенті - 58 із 151-го. Втім, цього недостатньо, щоб самостійно сформувати уряд, зауважує агенція AFP. Також це менше ніж на попередніх виборах 2020 року, коли ХДС отримала 66 місць.

Основні їхні суперники на виборах, лівоцентристська коаліція на чолі з Соціал-демократичною партією (СДП), отримують 44 мандати. Права партія "Вітчизняний рух" і ліво-зелена партія "Можемо" отримують 13 і 11 місць відповідно.

Офіційні результати мають бути оголошені пізно увечері у середу.

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Пленкович проти Мілановича

Передвиборча кампанія у Хорватії була дуже напруженою. Головними дійовими особами були прем'єр-міністр Андрей Пленкович з ХДС та лівий популіст із СДП, президент країни Зоран Міланович, відомий своїми антиукраїнськими та проросійськими висловлюваннями. Міланович проводив передвиборчу кампанію, незважаючи рішення вищого суду країни, згідно з яким він може брати участь у виборах, лише якщо спочатку піде з посади президента.

Пленкович, який обіймає посаду прем'єр-міністра з 2016 року, звинуватив свого суперника в порушенні конституції, розпалюванні ненависті та назвав його "боягузом" за те, що він не подав у відставку. Також Пленкович неодноразово звинувачував Мілановіча в "проросійськості" через його критику підтримки, яку ЄС надає Україні на тлі російського вторгнення, а також небажанні дозволити тренувати українських солдатів у Хорватії, яка є членом НАТО.

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Натомість Міланович звинувачував ХДС у корупції. Нещодавно кілька міністрів уряду Пленковича пішли у відставку після звинувачень у хабарництві, боротьба з яким була ключовим фактором для вступу Хорватії до ЄС у 2013 році.

ХДС править Хорватією більшу частину періоду з моменту здобуття незалежності від Югославії в 1991 році, тоді як СДП є головною опозиційною силою.