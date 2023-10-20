Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8

Наприкінці березня у Києві глава міноборони Хорватії говорив про можливість передачі Мі-8 Україні. На зустрічі у Пентагоні 19 жовтня міністр оборони США підтвердив відправку гелікоптерів.

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі зі своїм хорватським колегою Маріо Баножичем подякував країні за передачу Україні гелікоптерів Мі-8. Це випливає зі стенограми міністерства оборони США, оприлюдненої у четвер, 19 жовтня.

"Ми цінуємо непохитну відданість Хорватії справі допомоги Україні і бачимо це у вашій численних передачах військової техніки, зокрема всіх ваших гелікоптерів Мі-8, у передовому розгортанні ваших військ у складі бойових груп НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також у ваших пожертвуваннях на гуманітарну допомогу", - сказав Остін.

Він додав, що це призводить"реальних змін у боротьбі України за свободу". Також глава Пентагону відзначив "вражаючий прогрес" Хорватії за останні 30 років - від руйнувань війни в 1990-х роках до повної інтеграції в НАТО і Європейський союз.

На думку Остіна, це є результатом важкої роботи і виваженої політики, а також "готовності відкинути розбіжності і дивитися в майбутнє".

Про можливу передачу Мі-8 Україні Баножич заявляв ще наприкінці березня під час візиту до Києва та зустрічі з тодішнім главою міноборони України Олексієм Резніковим.

Наприкінці липня Хорватія підтримала проєкт ООН з розмінування родючих сільськогосподарських земель в Україні внеском у мільйон євро. 11 жовтня столиця країни Загреб прийняла Міжнародну донорську конференцію з розмінування України, в якій взяли участь 34 країни. За результатами переговорів вони пообіцяли виділити майже 500 мільйонів євро на проведення розмінування в Україні.