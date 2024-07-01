Конгресмен - за розширення застосування зброї США Києвом

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, републіканець Майк Тернер заявив у Києві, що його позиція щодо застосування Україною американської зброї по території Росії "ширша, ніж позиція Адміністрації президента США".

"Моя позиція ширша, ніж позиція адміністрації. Я вважаю, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку їй надають, для законних військових цілей. Моя позиція збігається з позицією генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він заявив, що, на його думку, Україна не повинна воювати з однією рукою, зв'язаною за спиною, що вона повинна мати можливість відповідати на атаки з боку Росії, але водночас мати право на військові цілі", - цитує Тернера на брифінгу в Києві у понеділок,1 липня, "Інтерфакс-Україна".

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Водночас Тернер вказав на збільшення виробництва зброї, яка надходить із Росії. "Це математична проблема, і я думаю, що має бути можливість використовувати військові сили, щоб відповісти і на цю проблему", - зазначив Тернер.

Нагадаємо, 1 липня до Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США. П'ятеро конгресменів проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії, повідомило посольство США в Україні.