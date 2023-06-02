Конгрес США запобіг історичному дефолту

За кілька днів до крайнього терміну Палата представників і Сенат схвалили законопроєкт про стелю держборгу.

Сенат США (верхня палата парламенту) проголосував за законопроєкт про призупинення дії стелі державного боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів. Ініціативу схвалили 63 голосами проти 36.

Цьому передували місяці партійних розбіжностей між демократами і республіканцями. Це сталося всього за кілька днів до крайнього терміну для запобігання потенційному дефолту. Раніше того ж дня законопроєкт схвалила Палата представників. Тепер документ передали на підпис президенту США Джо Байдену. Байден похвалив Конгрес, сказавши: "Ця двопартійна угода є великою перемогою для нашої економіки та американського народу". У своїй заяві президент сказав, що підпише її якнайшвидше. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що ухвалення закону означає, що "Америка може зітхнути з полегшенням".

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Крім призупинення дії ліміту до 1 січня 2025 року, угода обмежить витрати на 2024 і 2025 роки, поверне невикористані кошти на боротьбу з пандемією ковіду, прискорить процес видачі дозволів на деякі енергопроєкти.

28 травня стало відомо, що угоду щодо ліміту державного боргу після тривалих переговорів між Байденом і спікером палати представників Кевіном Маккарті досягнуто. Конгрес і Білий дім намагалися, щоб законопроєкт був схвалений до 5 червня - дня, коли США, за словами міністерки фінансів країни Джанет Єллен, зіткнулися б із технічним дефолтом.

Дефолт США став би безпрецедентним явищем, здатним викликати світову фінансову кризу. Нині ліміт держборгу в США становить 31,4 трильйона доларів. Він уже вичерпаний, тому міністерство фінансів змушене використовувати резерви капіталу для оплати своїх рахунків.