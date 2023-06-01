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Палата представників США підвищила стелю держборгу

Євгенія Наконечна
3 год. тому

Палата представників США схвалила законопроєкт щодо ліміту державного боргу. Законопроєкт допомагає уникнути дефолту за борговими зобов'язаннями. Тепер законопроєкт має схвалити Сенат.

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Президент США Джо Байден (л) і спікер палати представників Кевін Маккарті
Президент США Джо Байден (л) і спікер палати представників Кевін МаккартіФото: Jacquelyn Martin-Pool/Getty Images

Палата представників Конгресу США більшістю голосів схвалила законопроєкт щодо ліміту держборгу у середу, 31 травня, повідомляє Reuters. За законопроєкт, розроблений в результаті переговорів між президентом США Джо Байденом і спікером палати представників Кевіном Маккарті, проголосували 314 законодавців, 117 виступили "проти", серед них 71 республіканець і 46 демократів. Тепер законопроєкт направляють до Сенату - верхньої палати парламенту.

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"Ця угода є гарною новиною для американського народу та американської економіки, - сказав Байден після голосування. - Я закликаю Сенат ухвалити її якомога швидше, щоб я міг підписати її як закон". Законодавство призупиняє - по суті, тимчасово скасовує - ліміт запозичень федерального уряду до 1 січня 2025 року.

28 травня стало відомо, що угоду щодо ліміту державного боргу після тривалих переговорів між Байденом і Маккарті досягнуто. Конгрес і Білий дім намагаються, щоб законопроєкт був схвалений до 5 червня - дня, коли США, за словами міністерки фінансів країни Джанет Єллен, зіткнулися б із технічним дефолтом.

Дефолт США став би безпрецедентним явищем, здатним викликати світову фінансову кризу. Нині ліміт держборгу в США становить 31,4 трильйона доларів. Він уже вичерпаний, тому міністерство фінансів змушене використовувати резерви капіталу для оплати своїх рахунків. 

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