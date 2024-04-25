Компенсація за житло: верифікацію проходить чверть заявок

Лише 26 відсотків заяв на компенсацію за знищене або пошкоджене внаслідок війни житло проходять верифікацію, повідомили в мінвідновлення.

Верифікацію про компенсацію за зруйноване або пошкоджене внаслідок агресії Росії житло проходять лише 26 відсотків поданих власниками заяв. Про це у четвер, 25 квітня, повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.

"Лише 26 відсотків інформаційних повідомлень людей, майно яких отримало пошкодження або було знищено, підтверджено записом про право власності у Державному реєстрі майнових прав", - цитує Козловську "Інтерфакс-Україна".

За її словами, величезна кількість людей, які подають документи на отримання компенсацій, не можуть отримати доступ до ресурсів, що підтверджують їхнє право власності. "Основна маса відмов комісій на місцях - на підставі того, що у людей не оформлені правовстановлювальні документи", - уточнила посадовиця.

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Компенсація за знищене та пошкоджене війною житло

В Україні з травня 2023 року діє програма "єВідновлення", в рамках якої компенсацію на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. А з 1 серпня 2023 року запрацював механізм подачі заяв на компенсацію за знищене внаслідок війни житло. Власники повністю зруйнуваних будинків та квартир, що не підлягають відновленню, спочатку мають подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, а потім - заявку на компенсацію через мобільний застосунок "Дія". Сума житлових сертифікатів, які українцям видали як компенсацію за зруйноване житло, перевищила 10 мільярдів гривень, повідомляла глава партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

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Компенсацію видають у формі електронного житлового сертифікату, який можна використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках, або ж інвестиції в майбутню нерухомість. Формально умов для отримання допомоги лише три: житло має бути зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягати відновленню та перебувати поза зоною бойових дій на підконтрольних уряду територіях. Втім, міністерство зазначає, що пріоритетне право на компенсацію мають учасники бойових дій, ветерани, мобілізовані, багатодітні родини та люди з інвалідністю I та II груп, а також набутою внаслідок війни.