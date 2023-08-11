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Компенсація за знищене війною житло: 1400 заявок за 11 днів

Дар'я Нинько
31 хв. тому

За 11 перших днів роботи механізму подачі заяв на компенсацію за знищене внаслідок війни житло українці оформили понад 1400 таких звернень. Найбільше - у Харківській, Київській та Чернігівській областях.

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Частково зруйнований житловий будинок у Харкові
Частково зруйнований житловий будинок у ХарковіФото: Stringer/AA/picture alliance

З 1 серпня, відколи запрацював механізм подачі заяв на компенсацію за знищене внаслідок війни житло, українці оформили вже понад 1400 таких звернень. Про це у п'ятницю, 11 серпня, повідомила пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Найбільше заяв надійшло від мешканців Харківської (597), Київської (428) та Чернігівської (113) областей.

Загальна площа зруйнованого житла, щодо компенсації якого вже були подані заяви, становить майже 100 тисяч квадратних метрів.

58,8 відсотків заяв стосуються відшкодувань за знищену квартиру, 40,3 - за зруйнований приватний будинок. Ще 0,9 відсотка стосуються відшкодування за знищені інші житлові приміщення, повідомили у відомстві.

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Компенсація за знищене війною житло: умови

Власники повністю зруйнуваних будинків та квартир, що не підлягають відновленню, спочатку мають подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, а потім - заявку на компенсацію через мобільний застосунок "Дія". Пізніше заявки обіцяють приймати і через центри адміністративних послуг, нотаріусів або органи соціального захисту.

Розглядати заявки та обстежувати знищене житло будуть комісії при органах місцевого самоврядування, вони ж і ухвалюватимуть рішення про компенсацію. Планується, що комісії почнуть працювати з 15 серпня, повідомили в міністерстві розвитку громад, територій і інфраструктури.

Компенсацію видаватимуть у формі електронного житлового сертифікату, який можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках, або ж інвестиції в майбутню нерухомість.

Формально умов для отримання допомоги лише три: житло має бути зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягати відновленню та перебувати поза зоною бойових дій на підконтрольних уряду територіях. Втім, міністерство зазначає, що пріоритетне право на компенсацію матимуть учасники бойових дій, ветерани, мобілізовані, багатодітні родини та люди з інвалідністю I та II груп, а також набутою внаслідок війни.

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