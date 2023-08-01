Уряд почав приймати заявки на відшкодування знищеного житла

В Україні стартував другий етап програми "єВідновлення" - відтепер компенсації виплачуватимуть власникам житла, що не підлягає ремонту.

1 серпня розпочався другий етап державної програми з відшкодування збитків за пошкоджене внаслідок війни житло - "єВідновлення", оголосило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Власники такого житла вже можуть подавати заявки на отримання компенсації.

Сертифікат за квартиру

Уряд обіцяє допомогу одноосібним власникам повністю зруйнуваних будинків та квартир, що не підлягають відновленню. Вони спочатку мають подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, а потім - заявку на компенсацію через мобільний застосунок "Дія". Пізніше заявки обіцяють приймати і через центри адміністративних послуг, нотаріусів або органи соціального захисту.

Розглядати заявки та обстежувати знищене житло будуть комісії при органах місцевого самоврядування, вони ж і ухвалюватимуть рішення про компенсацію. Її видаватимуть у формі електронного житлового сертифікату, який можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках, або ж інвестиції в майбутню нерухомість.

Формально умов для отримання допомоги лише три: житло має бути зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягати відновленню та знаходитись поза зоною бойових дій на підконтрольних уряду територіях. Втім, міністерство зазначає, що пріоритетне право на компенсацію матимуть учасники бойових дій, ветерани, мобілізовані, багатодітні родини та люди з інвалідністю I та II груп, а також набутою внаслідок війни.

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Тисячі заяв вже задовольнили

Перший етап програми стартував ще в травні, тоді уряд почав надавати допомогу на ремонт житла - до 200 тисяч гривень. Відтоді українці подали 31 176 заяв, з них встигли задовольнити 4806 на загальну суму 389 мільйонів гривень, звітувало міністерство напередодні.

На наступному етапі програми відомство обіцяє виплачувати допомогу на будівництво нових приватних маєтків на власній земельній ділянці. Дату його початку не анонсують.

"єВідновлення" фінансують з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. В травні уряд спрямував на програму 4,4 мільярда гривень.