 Компанію Дональда Трампа звинувачують в податковому шахрайстві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2021

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Компанію Дональда Трампа звинувачують в податковому шахрайстві

Компанію Trump Organization та її фінансового директора звинувачують в несплаті податків з прибутків обсягом 1,7 мільйона доларів.

Фінансовий директор Trump Organization Аллен Вайссельберг

Фінансовий директор Trump Organization Аллен Вайссельберг

Органи юстиції Нью-Йорка висунули звинувачення в податковому шахрайстві компанії колишнього президента США Дональда Трампа Trump Organization і її фінансовому директору Аллену Вайссельбергу. У четвер, 1 липня, Вайссельберг був доставлений до суду в наручниках, де відмовився визнати себе винним.

В обвинувальному висновку, що складається з 15 пунктів, йдеться про те, що 73-річний Вайссельберг протягом 15 років не сплатив податків з прибутків обсягом 1,7 мільйона доларів.

Проти самого колишнього глави Білого дому Дональда Трампа поки що не було висунуто жодних звинувачень.

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Розслідування щодо можливих махінацій Трампа

Окружний прокурор Манхеттена Сайрус Венс веде розслідування щодо Трампа і Trump Organization ще з 2019 року. Спочатку йшлося про грошові виплати за мовчання порноакторки Стормі Деніелс і колишньої моделі журналу "Плейбой" Карен Макдугал, у яких, за їхніми словами, багато років тому були сексуальні стосунки з Трампом.

Потім розслідування поширилося на можливі податкові, банківські і страхові махінації. Трамп заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що всі розслідування проти нього є політично мотивованими.

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