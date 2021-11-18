Коментар: Прощальне вітання з Москви Анґелі Меркель

Конфіденційність - це найголовніша чеснота дипломатії. Той, хто розголошує те, про що говорять за зачиненими дверима, має чіткі плани і пов'язує з таким кроком певний сигнал. Саме тому крок міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова можна вважати показовим.

Тож чому російське зовнішньополітичне відомство оприлюднило кореспонденцію з Берліном і Парижем? Формально, як стверджують у Москві, щоб показати, що російська позиція на перемовинах піддається хибним інтерпретаціям. Водночас, листування не відкрило абсолютно нічого нового або делікатного. Всі озвучені у листах позиції є давно відомими.

Російська димова шашка

Листи дають чітке розуміння того, де проходять роздільні лінії у розумінні ситуації сторонами, а також наскільки вперто Росія опирається продовженню діалогу у "нормандському" форматі. Планувалася зустріч міністрів закордонних справ, але Москва дала задню. Анґела Меркель (Angela Merkel) хотіла досягнути якогось поступу, поки вона ще на посаді, але Володимир Путін не пішов назустріч, закрився для діалогу. "Я навіть хотіла зустрітися на найвищому рівні", - сказала на одній з останніх пресконференцій канцлерка, яка невдовзі залишить посаду, коли її спитали про оприлюднення дипломатичного листування. "Від оприлюднення листування нічого не міняється - на мою думку, така зустріч могла би відбутися", - сказала Меркель.

Оглядачка DW Розалія Романець

Дії російського МЗС - це не вельми переконлива спроба звинуватити Захід у провалі діалогу. Оскільки аргументів по суті немає, Москва демонстративно порушила дипломатичні звичаї і кинула димову шашку. Але про що йдеться насправді?

Можливо, це просто спроба гучно грюкнути дверима: прямісінько під зміну уряду у Берліні Путін і Лавров знищують останню зовнішньополітичну справу, до якої була небайдужою Анґела Меркель. Причому роблять це демонстративно. Чи це така російська манера сказати "бувай"? Можливо. Однак передовсім це "превентивний захід" - перш, ніж новий федеральний уряд покладатиме якісь сподівання продовжити у питаннях України там, де закінчили попередники.

Поганий знак для нового канцлера

Ось чому Москва каже "НІ!" "Ми бачимо ситуацію інакше, і доки ви не приймете нашу позицію, ми взагалі про це з вами не говоритимемо" - так можна перекласти цей дипломатичний демарш. "Нормандський" формат вже давно вважався мертвим. А оприлюднення листування - це його остаточний похорон. Це - поганий знак для нового німецького канцлера і німецької дипломатії. Можна сказати, це скоріше навіть тривожний сигнал. Адже Росія недвозначно дає зрозуміти: Заходу нема чого пхати носа на пострадянський простір. Що би там не відбулося.

Читайте також: Коментар: Чому Путін знову згадав про "русский мир"

Меркель, яка і є справжньою адресаткою цієї провокації, відреагувала на "вітання" з Москви показово спокійно: "Те, що оприлюднюють листи, не є такою вже несподіванкою. Я читаю у газетах чимало моїх листів". У такий спосіб вона відповіла на "вітання" Москви.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.