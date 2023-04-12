Електронні повістки роблять росіян військовим майном

Ухилитися від призову в армію, як і від участі у війні проти України, на законних підставах у РФ стає нереально. Але російське суспільство проковтне і це, вважає російський політолог Іван Преображенський.

Електронну повістку в Росії юридично прирівняли до паперової Фото: Nikita Jolkver/DW

У режимі спецоперації за кілька годин Держдума РФ ухвалила поправки, що радикально змінюють російський закон "Про військовий обов'язок і військову службу". Тепер основним видом повістки для явки до військкомату, імовірно, стане електронна, яка матиме таку ж силу, що й повістки, які розсилаються рекомендованими листами, а також оповіщення через роботодавця. При цьому електронна повістка вважається врученою з моменту її розміщення в особистому кабінеті громадянина на російському порталі держпослуг або через тиждень після її розміщення в реєстрі повісток.

З цього моменту громадянин вважатиметься призваним на військову службу і втратить право залишати країну. Неявка до військкомату без поважної причини після 20 діб із дня, зазначеного в повістці, тягне за собою різні негативні наслідки. Наприклад, призовникові заборонять оформляти кредити й позики, а також реєструвати індивідуальне підприємництво (ІП), нерухомість та автомобілі.

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"Ось тобі, солдатику, і Юр'єв день"

У періоди, коли російська влада не зустрічає жодного серйозного суспільного опору і коли їй не загрожує пугачовщина, вона завжди рухається в напрямку закріпачення населення й перетворення всіх російських мужиків на потенційних рекрутів. З урахуванням того, що у Стародавньому Римі у гладіатори можна було потрапити за борги, а в РФ військову службу називають віддаванням священного боргу батьківщині, у нинішній ситуації росіян чоловічої статі можна назвати персональними гладіаторами Володимира Путіна. Адже ні для кого не секрет, що війна з Україною триває, по суті, для його особистих розваг. Жодних раціональних практичних причин для неї просто не було.

Російський політолог Іван Преображенський Фото: Peter Steinmetz/DW

На цій війні Росії постійно бракує живої сили. І влада країни, вочевидь, проаналізувавши осінню мобілізацію і перебіг призову на строкову військову службу, ухвалила радикальне рішення - усунути навіть мінімальну можливість ухилитися від мобілізації або призову на законних підставах, найпростішою з яких була відмова приймати під підпис паперову повістку.

Однак росіян тепер цієї відмазки позбавили. У форматі спецоперації, порушивши (як зазначали депутати-комуністи, які намагалися загальмувати його ухвалення) регламент Держдуми, було схвалено закон, явно написаний у Кремлі та міноборони, а не п'ятьма депутатами від різних думських фракцій, через яких його вносили.

Не тільки строковики

Депутати на словах запевняють, що в ухваленому законі, який більшість із них навіть не мали часу один раз уважно прочитати, йдеться лише про строковиків - тих, кого призивають на річну службу. Їхати воювати ці хлопці не повинні, а мобілізованих на війну проти України він нібито не стосується. Але про це немає жодного слова у самому 58-сторінковому пакеті поправок, які я, на відміну від слухняних Кремлю парламентаріїв, уважно прочитав. Ідеться там саме про повістки, а вже кому вони видаватимуться і з якого приводу - вирішить військкомат.

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До речі, також не відповідають дійсності й запевнення про те, що призовники на війну не поїдуть. По-перше, ми знаємо, і це зафіксовано навіть самою російською владою, що на початку повномасштабної воєнної агресії на українську територію заїхало, а потім і загинуло там чимало солдатів-строковиків.

По-друге, за кілька днів до схвалення закону про електронні повістки було також ухвалено поправки до закону про строкову службу, які дозволяють відправляти призовників на миротворчі операції. Тож варто лише так звану кремлівську "СВО" назвати спеціальною миротворчою військовою операцією, як одразу можна буде поповнити чисельність військ за рахунок строковиків.

Невиїзні позбавленці

Усі чекають, що після ухвалення нового закону нова хвиля росіян поповнить лави тих, хто залишив країну. Найімовірніше, цього не станеться, і річ не тільки в тому, що поправки запроваджують автоматичну заборону на виїзд із Росії після отримання повістки. Потенціал опору курсу влади в російському суспільстві навіть слабший, ніж можна було раніше припустити, і Кремль це явно розуміє.

У 2022 році всі боялися оголошувати мобілізацію, включно з, найімовірніше, самим Володимиром Путіним і російськими генералами. Однак у підсумку вона викликала не надто сильний і досить недовгий сплеск невдоволення. Тож якщо просто не говорити цього небезпечного слова, яке починається на "м", то російське суспільство, судячи з усього, без великого опору проковтне відправку на війну ще чотирьох-п'яти сотень тисяч чоловіків. І бігати від повісток майже не будуть.

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Тим більше, що російська влада добре вивчила своїх кріпаків. За ухилення від явки до військкомату вона передбачила найстрашніше для середнього росіянина покарання. Ні, це не смертна кара - своє життя в Росії рідко хто всерйоз цінує. Ідеться про обмеження прав користування майном. У російському суперконсьюмеристському суспільстві позбавлення права користування автомобілем, відкриття ІП і оформлення кредитів може сприйматися страшніше за смерть.

До речі, цей універсальний інструмент позбавлення прав користування і розпорядження своїм майном напевно буде застосовано і проти опозиціонерів, які виїхали з країни, і просто обивателів, які побоювалися мобілізації. Адже їм теж можна надіслати повістку в електронний реєстр. І максимум через 27 днів (через сім днів її вважають врученою, через 20 - починається відлік ухилення від явки) все їхнє майно в Росії буде заблоковано.

Тож російська влада подумала про всіх. Тепер у її руках буде кувалда на всі випадки, якою вона розраховує й надалі заганяти росіян на війну навіть і після того, як почнеться неминучий, як весна, український контрнаступ і втрати в живій силі російської армії різко зростуть.

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