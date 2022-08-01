Коментар до 60-річчя російської служби DW: Світ повернувся у кризові часи

Влітку 1962 року радянський лідер Микита Хрущов шукав орієнтири своєї зовнішньої політики. Відлига у відносинах із Заходом залишилася остаточно позаду, відчувалися наслідки Берлінської кризи. Роком раніше, восени, американські та радянські танки майже добу стояли один навпроти одного на КПП Чарлі (Checkpoint Charlie) у самісінькому центрі Берліна, готові до бою. Увечері 1 серпня глава уряду НДР і партійний лідер Вальтер Ульбріхт (Walter Ulbricht) заявив Хрущову в Москві, що через рік після будівництва Берлінського муру їм необхідно обговорити деякі основоположні питання.
Плани першого ефіру радіопередачі Deutsche Welle не збереглися. Але з великою ймовірністю про візит Ульбріхта до Москви в ньому повідомляли. Незабаром після цього Кремль вимагав виведення контингенту трьох західних держав-союзниць із Берліна. Це означало б грубе порушення так званої "чотирьохсторонньої угоди щодо Берліна", і керівництво в Москві цілком усвідомлювало те, що Вашингтон, Париж і Лондон за жодних обставин не можуть на це погодитись.
Ядерна зброя як загроза на світовій арені
Саме тут можна провести перші паралелі з сьогоденням. Чи не керівництво Кремля кілька місяців тому знову пред'явило цілком неприйнятні вимоги, чітко усвідомлюючи, що адресат - уряд у Вашингтоні - у жодному разі на них не погодиться? Незадовго до того, як віддати наказ напасти на Україну, Путін зажадав від Заходу провести повний перегляд існуючого світопорядку, який був встановлений у Європі після "холодної війни" - що призвело б до ліквідації НАТО. Абсолютно неприйнятно.
Крістіан Тріппе, керівник відділу Східної Європи та головний редактор російської редакції DW
Хрущов влітку 1962 року зважився на подальшу ескалацію. Його дипломати вели переговори з комуністичними друзями на Кубі щодо підписання угоди про військову та іншу допомогу. На карибському острові просто під носом у США мали розмістити радянську ядерну зброю. Сполучені Штати відреагували з усією політичною рішучістю, що штовхнуло світ на межу атомної війни.
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Але саме тут зникає паралель між учора та сьогодні. Хоча президент Путін з початку війни проти України і говорить про можливе застосування ядерної зброї, ці ядерні погрози залишалися і залишаються невизначеними, тож західні спостерігачі бачать у цьому радше жест залякування. Він хоч і впливає на деяких жителів Заходу, але, з військової точки зору, є безпредметним. Загрози ядерним кийком - 60 років тому їх сприймали інакше.
Обережніше з паралелями, які напрошуються
Росія - це не Радянський Союз. Нехай навіть російські солдати під час свого кривавого наступу в Україні демонструють полкові прапори радянських часів. Нехай навіть російська історична політика останніх років полягає у дедалі більшому маніпулятивному прикрашанні образу СРСР. Знайому нам із історії "холодну війну" не можна порівнювати з новою конфронтацією Сходу та Заходу в епоху цифрових технологій. Порівняння завжди шкутильгають, тим більше, порівняння історичні, навіть якщо вони виглядають так, ніби доводять, що все одного разу вже так було.
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Восени 1962 року літературний журнал "Новий світ" надрукував роман Олександра Солженіцина "Один день Івана Денисовича". Хто шукає паралелі та порівняння, нехай поставить питання, чи можливо сьогодні, у 2022 році, уявити, що подібна дисидентська література змогла б обійти російську цензуру? Утім, сучасна цензура також знає, що в епоху цифрових технологій її ефективність обмежена. Інформація завжди знайде шлях - навіть до Росії, яка намагається блокувати неугодні інтернет-сайти. Російська технічна інтернет-цензура виявилася такою самою неефективною, як і спроби СРСР заглушити сигнал DW, яка здійснювала мовлення на коротких хвилях 60 років тому. Вже тоді тексти Солженіцина можна було слухати у радіоефірі DW.
Становище у світі 1962 року було настільки сумним, що норвезький комітет не зміг знайти нікого, кому можна було б вручити Нобелівську премію миру. Цікаво, чи отримає її хтось цього року - і якщо так, то хто. Ми обов'язково повідомимо про це.
Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою редакції та Deutsche Welle загалом.
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Автор: Ігор Бурдига