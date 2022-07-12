Влада Нью-Йорка пояснила, як діяти у випадку ядерного удару

Департамент з надзвичайних ситуацій міста Нью-Йорк у понеділок, 11 липня, опублікував відеоролик з інструкціями на випадок ядерного удару.

"Отже, відбулася ядерна атака. Не питайте мене, чому і як, просто знайте, що "велика бомба" вдарила", - починає відеоінструкцію ведуча. Далі вона описує три першочергових кроки у випадку такого розвитку подій: піти з вулиці у приміщення та відійти від вікон, за можливості укритися в підвалі, а якщо його немає - триматися якомога ближче до центру будівлі та слідкувати за розвитком подій у ЗМІ.

Якщо вибух застав людину на вулиці та вона змогла вижити, їй необідно негайно помитися, аби позбутися радіоактивного пилу, пояснює ведуча. Людям рекомендують не виходити на вулицю, доки не дозволить влада.

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Ядерна загроза від РФ

Розмови про можливий ядерний удар або початок ядерної війни почалися в усьому світі після російського вторгнення в Україну. Вони посилились після того, як президент Росії Володимир Путін наказав перевести російські сили стримування, які містять гіперзвукову та ядерну зброю, "в особливий режим бойової готовності".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав цей наказ Путіна "небезпечною риторикою" та безвідповідальною поведінкою. "Перспектива ядерного конфлікту, яка колись була немислимою, тепер знову стала можливою", - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

У найближче десятиліття на світ чекає новий виток перегонів ядерних озброєнь, попередили у щорічній доповіді експерти Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI). Як відзначають експерти, усі 9 держав, які мають чи ймовірно мають ядерну зброю - Росія, США, Китай, Франція, Великобританія, Пакистан, Індія, Ізраїль та Північна Корея, - починають активно модернізувати свій арсенал.

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