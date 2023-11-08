Колаборанта Сальдо заочно засудили в Україні за держзраду

Окупаційного "губернатора" Херсонщини Володимира Сальдо суд визнав винним у низці злочинів, зокрема у державній зраді. Йому заочно присудили 15 років тюрми.

Малиновський районний суд Одеси в середу, 8 листопада, заочно засудив до 15 років тюремного ув'язнення Володимира Сальдо - так званого "виконуючого обов'язки губернатора" окупованої Росією частини Херсонської області.

Як йдеться на сайті Судової влади України, Сальдо визнали винним за трьома статтями Криміналього кодеку: державна зрада, колабораціонізм і виправдовування збройної агресії Росії проти України.

"Суд дійшов висновку про винуватість громадянина у скоєнні кримінального правопорушення та призначив йому покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності строком на 15 років", - йдеться у повідомленні.

Судовий розгляд відбувався за відсутності обвинуваченого. Адвокат Сальдо просив виправдати його підзахисного. Наразі вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений.

Від мера Херсона до колаборанта

Сальдо в 1998 році став депутатом Херсонської міської ради, згодом тричі поспіль обиравсся мером Херсона - у 2002, 2006 і 2010 роках. Після цього став народним депутатом України від "Партії регіонів". У 2020 році балотувався на посаду мера Херсона, але програв.

Після повномасштабного російського вторгнення перейшов на бік окупантів, які у квітні 2022 року призначили його "керувати" окупованою частиною Херсонщини. Сальдо отримав російське громадянство і вступив до партії "Единая Россия".

Через колабораційну діяльність Сальдо потрапив до санкційних списків Європейського Союзу та України.

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