Злочини проти нацбезпеки: ДБР розслідує 1,7 тисячі справ

В Україні розслідується майже 1,7 тисячі проводжень щодо злочинів проти національної безпеки, повідомило ДБР. Серед них - 1,3 тисячі за фактами державної зради.

Державне бюро розслідувань України (ДБР) від початку повномасштабної війни Росії проти України проводило розслідування 1677 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки, повідомила пресслужба відомства у суботу, 8 липня.

Зазначається, що 1315 з цих проваджень зареєстровані за фактами державної зради, 286 - за фактами колабораційної діяльності та 23 - за статтею про пособництво державі-агресору. Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.

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"Державне бюро розслідувань продовжує викривати зрадників та колаборантів, які під час війни зрадили Україну та перейшли бік ворога. Особливу увагу працівники ДБР приділяють злочинам проти національної безпеки", - ідеться у повідомленні.

За даними ДБР, у результаті проведення досудового розслідування повідомлено про підозру 797 особам, ще 436 осіб оголошені в розшук, 1052 особи перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду направлено 476 обвинувальних актів.