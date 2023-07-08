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Злочини проти нацбезпеки: ДБР розслідує 1,7 тисячі справ

Олександр Куницький
31 хв. тому

В Україні розслідується майже 1,7 тисячі проводжень щодо злочинів проти національної безпеки, повідомило ДБР. Серед них - 1,3 тисячі за фактами державної зради.

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ДБР приділяють увагу злочинам проти національної безпеки
ДБР приділяють увагу злочинам проти національної безпекиФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture-alliance

Державне бюро розслідувань України (ДБР) від початку повномасштабної війни Росії проти України проводило розслідування 1677 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки, повідомила пресслужба відомства у суботу, 8 липня.

Зазначається, що 1315 з цих проваджень зареєстровані за фактами державної зради, 286 - за фактами колабораційної діяльності та 23 - за статтею про пособництво державі-агресору. Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.

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"Державне бюро розслідувань продовжує викривати зрадників та колаборантів, які під час війни зрадили Україну та перейшли бік ворога. Особливу увагу працівники ДБР приділяють злочинам проти національної безпеки", - ідеться у повідомленні.

За даними ДБР, у результаті проведення досудового розслідування повідомлено про підозру 797 особам, ще 436 осіб оголошені в розшук, 1052 особи перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду направлено 476 обвинувальних актів.

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