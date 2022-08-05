Підозра в держзраді: СБУ затримала ексзаступника начальника розвідки

В Україні повідомили про підозру в державній зраді колишньому заступнику начальника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони. Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора в п'ятницю, 5 серпня.

За даними слідства, підозрюваний з 2014 року був завербований та діяв в інтересах російських спецслужб. "Збирав та передавав таємну та цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні, а також форм і методів, які використовуються Збройними силами України та правоохоронними органами у протидії російській агресії",- кажуть в Офісі генпрокурора та додають, що за вказівкою спецслужб РФ чоловік надсилав їм інформацію з міноборони, ГУР, Національної академії Сухопутних військ ім. П. Сагайдачного щодо діяльності авіаційних і військово-промислових державних підприємств, а також про агентурні зв'язки спецслужб України на тимчасово окупованих територіях.

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Затримання на початку повномасштабної війни

У СБУ повідомили, що затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Під час обшуку за місцем роботи він нібито намагався застрелити з бойового пістолета Макарова представників слідчо-оперативної групи, які прибули для проведення процесуальних дій. Тоді йому повідомили про підозру за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконного зберігання зброї.

Зараз ексзаступнику начальника ГУР обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави за підозрою в держзраді.

Працював у ГУР і Держкосмосі

Ім'я чоловіка не вказується, але зазначається, що він має звання генерал-майора, був заступником начальника ГУР у 2008-2010 роках, потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

"У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які були сформовані в ході навчання за часів СРСР у Московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе", - розповіли в СБУ.

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