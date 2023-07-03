Екскерівника кримського СБУ судитимуть за держзраду

Колишнього очільника головного управління СБУ в Криму було затримано в липні 2022 року. За даними СБУ, він співпрацював із ФСБ Росії ще до повномасштабного вторгнення.

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) передали до суду обвинувальний акт щодо ймовірної державної зради та інших злочинів колишнього очільника головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Як повідомляє пресслужба СБУ у понеділок, 3 липня, підозрюваний діяв на користь РФ.

Загалом Кулініча обвинувачують за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за частиною першою статті 111 (державна зрада), частиною третьою статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією), частиною п'ятою статті 407 (самовільне залишення військової частини), частиною четвертою статті 410 (викрадення військового майна) та частиною першою статті 263 (незаконне поводження зі зброєю). Фігуранту справи загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Котигорошко" під вартою

Кулініч перебуває під вартою з липня 2022 року, коли його було затримано у результаті спецоперації СБУ та ДБР, нагадують в СБУ. За даними слідства, Кулініч співпрацював із ФСБ Росії і отримав оперативний псевдонім "Котигорошко". "Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розстановкою "своїх людей" у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради", - наголосили в СБУ.

Підривну діяльність Кулініча, зазначають правоохоронці, курував так званий "політичний офіс" у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації президента України Андрій Клюєв".

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"Ми зробили максимум, аби не просто затримати державного зрадника високого рівня, але й зібрати потужну доказову базу, на основі якої суд зможе ухвалити справедливий вирок. Це - чіткий сигнал усім, хто працює на ворога: СБУ обов’язково вас знайде та змусить відповідати за скоєне", - цитує пресслужба голову СБУ Василя Малюка, який "особисто займався розробкою та затриманням Кулініча".

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ДБР зареєструвала понад тисячу проваджень про держзраду.