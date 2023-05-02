ДБР розслідує понад тисячу проваджень про держзраду

Державне бюро розслідувань України (ДБР) розслідує 1487 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки, які були зареєстровані від початку повномасштабної війни Росії проти України. Як повідомляє ДБР у вівторок, 2 травня, 1177 з цих проваджень зареєстровані за фактами державної зради, 226 - за фактами колабораційної діяльності та 20 - за статтею про пособництво державі-агресору. Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Харківській областях.

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"Основні зусилля Бюро зосереджені на викритті та притягненні до відповідальності зрадників, колаборантів, диверсантів, розслідуванні воєнних злочинів рф, пошуку російського майна для передачі у власність держави, виявленні ворожих арсеналів боєприпасів тощо", - ідеться у повідомленні.

У результаті проведення розслідувань 666 особам повідомлено про підозру, 385 осіб оголошені в розшук, 1375 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності, ідеться у повідомленні ДБР. До суду направлено 366 обвинувальних актів.