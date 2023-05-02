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Ukraine | National Bureau of Investigations
Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture-alliance
Закон і правоУкраїна

ДБР розслідує понад тисячу проваджень про держзраду

Ольга Журавльова
2 год. тому

Загалом щодо злочинів проти національної безпеки українське відомство розслідує майже 1,5 тисячі проваджень.

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Державне бюро розслідувань України (ДБР) розслідує 1487 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки, які були зареєстровані від початку повномасштабної війни Росії проти України. Як повідомляє ДБР у вівторок, 2 травня, 1177 з цих проваджень зареєстровані за фактами державної зради, 226 - за фактами колабораційної діяльності та 20 - за статтею про пособництво державі-агресору. Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Харківській областях.

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"Основні зусилля Бюро зосереджені на викритті та притягненні до відповідальності зрадників, колаборантів, диверсантів, розслідуванні воєнних злочинів рф, пошуку російського майна для передачі у власність держави, виявленні ворожих арсеналів боєприпасів тощо", - ідеться у повідомленні.

У результаті проведення розслідувань 666 особам повідомлено про підозру, 385 осіб оголошені в розшук, 1375 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності, ідеться у повідомленні ДБР.  До суду направлено 366 обвинувальних актів.

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