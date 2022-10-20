Україна ввела нові санкції: у списку - родичі Путіна

Під нові санкції РНБО потрапили понад 3800 осіб і компаній. Серед них брат Путіна та Кабаєва, Абрамович, колаборанти та низка підприємств. Зокрема, у списку - росіяни, українці білоруси, грузини.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження українських санкцій щодо родичів президента РФ Володимира Путіна та російських олігархів. Відповідні укази, які розміщено на сайті президента України у четвер, 20 жовтня, набирають чинності з дня їхнього опублікування.

Відповідно до указу №727/2022 під санкції потрапили 256 олігархів та членів їхніх родин, здебільшого росіяни. Зокрема, Роман Абрамович і його колишня дружина Дар'я Жукова, власник "Лабораторії Касперського" Євген Касперський, олігархи Аркадій, Борис та Ігор Ротенберги, Сулейман Керімов, Михайло Прохоров, Юрій Ковальчук та члени його сім'ї, Олексій Мордашов та його брати, Денис Авен, Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Леонід Лебедєв. Більшість із них вважається близькими до Володимира Путіна.

Також у списку грузини - Олександр Іванішвілі та його дружина Кетеван Хараїдзе. Олександр є братом Бідзини Іванішвілі - олігарха, колишнього прем'єр-міністра Грузії та засновника правлячої партії "Грузинська мрія".

Санкції проти родичів Путіна, пропагандистів та російських компаній

Також Зеленський підписав ще один указ - №726/2022, яким ввів в дію десятирічні санкції щодо понад двох тисяч осіб. Серед них - генеральний директор телекомпанії "Перший канал" Костянтин Ернст, телеведуча Тіна Канделакі, двоюрідний брат президента РФ - Ігор Путін, російська спортсменка Аліна Кабаєва. Крім того, обмеження накладено проти російських пропагандистів Ольги Скабєєвої, Володимира Соловйова та членів його родини, Тиграна Кеосаяна.

Також санкції введено проти представників окупаційних адміністрацій, зокрема, Кирила Стремоусова, Володимира Сальдо, Володимира Рогова, Костянтина Іващенка.

У санкційному списку опинилися командувач "Армії визволення Палестини" Мухаммед Аль-Салті, лідер сирійського угрупування Аль-Ахдат аль-Омарія Абу Гані Шаммут.

Читайте також: Новий удар по економіці РФ: що містить восьмий пакет санкцій ЄС

Цим же указом вводяться санкції щодо 1374 юридичних осіб, серед яких російських "Альфа-Банк". Загалом до санкційного переліку увійшли понад 3800 фізичних і юридичних осіб - 2507 та 1374 відповідно. Згідно з указом, міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.