  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаСвіт

COP29: багаті країни виділятимуть бідним $300 млрд щороку

Максим Сидоржевський
24 листопада 2024 р.

Учасники кліматичної конференції ООН у Баку домовилися мобілізовувати щороку 1,3 трильйона доларів, з яких 300 мільярдів доларів мають виділяти розвинені країни.

https://p.dw.com/p/4nMNP
Цьогорічна кліматична конференція ООН пройшла у Баку
Цьогорічна кліматична конференція ООН відбувалася у Баку, наступна пройде у БразиліїФото: Maxim Shemetov/REUTERS

Учасники Конференції ООН щодо зміни клімату (COP29) у столиці Азербайджану Баку після двох тижнів напружених переговорів досягли домовленості про виділення щонайменше 1,3 трильйона доларів щорічно до 2035 року біднішим країнам для допомоги у боротьбі зі зміною клімату. З цих коштів щонайменше 300 мільярдів доларів мають надходити від промислово розвинутих країн.

Фінансування має на меті допомогти країнам, що розвиваються, посилити захист клімату та адаптуватися до руйнівних наслідків глобального потепління, таких як дедалі частіші посухи, буревії та повені, зазначає агентство dpa. Наразі розвинені індустріальні країни щорічно виділяють понад 100 мільярдів доларів США на допомогу, пов'язану зі змінами клімату. Однак, за даними незалежної групи експертів ООН, потреба у зовнішній допомозі зараз становить близько 1 трильйона доларів на рік до 2030 року і 1,3 трильйона доларів до 2035 року.

Щоб залучити 1,3 трильйона доларів щорічно, угода передбачає, що міжнародні банки розвитку повинні значно збільшити обсяги кредитування або списати борги для бідніших країн. Також мають широко залучатися відповідні приватні інвестиції. Крім того, заохочується залучення додаткових країн-донорів.

"Жодна країна не отримала всього, чого хотіла"

Як пише dpa, заклик учасників конференції сформульовано настільки широко, що кліматичні активісти розкритикували цей план, адже жодна конкретна організація не несе відповідальності за досягнення глобальної мети. Критика лунала і від учасників конференції. "Сума, яку пропонується мобілізувати, є надзвичайно низькою. Це мізерна сума", - сказала індійська делегатка Чандні Райна, цитує агентство AFP. За її словами, "цей документ - трохи більше, ніж оптична ілюзія". "На нашу думку, це не допоможе вирішити величезну проблему, з якою ми всі стикаємося", - зазначила представниця Індії.

Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Саймон Стілл визнав, що угода не є досконалою. "Жодна країна не отримала всього, чого хотіла, і ми залишаємо Баку з горою роботи, яку ще треба зробити. Тож зараз не час для святкування перемоги", - сказав він у своїй заяві.

Компромісу у такому вигляді було досягнуто частково й тому, що залишається незрозумілим, звідки буде взята трильйонна сума - це завдання тепер ляже на наступну кліматичну конференцію, яка відбудеться в Бразилії.

Вимирання лісів корисне?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Логотип Кліматичної конференції ООН в Баку

Кліматичний саміт COP29: побоювання щодо Трампа і запрошення талібів

Кліматичний саміт COP29: побоювання щодо Трампа і запрошення талібів

ООН попереджає, що світу не вдається досягти цілей Паризької кліматичної угоди. Однак подальше їх виконання залишається під питанням, зокрема через плани Дональда Трампа знов вивести США з угоди.
Клімат11 листопада 2024 р.
Жінка ховається від сонця під парасолькою

Вчені зафіксували найспекотніший день від початку спостережень

Вчені зафіксували найспекотніший день від початку спостережень

За попередніми даними, 21 липня 2024 року була зафіксована найвища середня приземна температура повітря за всю історію спостережень, повідомили європейські кліматологи.
Наука23 липня 2024 р.
Швейцарські люди похилого віку подали позов до Європейського суду з прав людини з вимогою посилити кліматичні заходи

Кліматичні активістки зі Швейцарії здобули перемогу в ЄСПЛ

Кліматичні активістки зі Швейцарії здобули перемогу в ЄСПЛ

Уперше ЄСПЛ займався питанням про те, чи належить захист клімату до прав людини. Суд підтримав пенсіонерок зі Швейцарії, які звинувачували владу своєї країни в тому, що вона недостатньо бореться з глобальним потеплінням.
Природа й екологія9 квітня 2024 р.