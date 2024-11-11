Кліматичний саміт COP29: загроза Трампа і запрошення талібів

ООН попереджає, що світу не вдається досягти цілей Паризької кліматичної угоди. Однак подальше їх виконання залишається під питанням, зокрема через плани Дональда Трампа знов вивести США з угоди.

У понеділок, 11 листопада, в Баку відкрилась Конференція Організації Об'єднаних Націй з питань зміни клімату (COP29). В ній беруть участь делегації з майже 200 країн світу. Одна з основних тем обговорення - нові рамки міжнародного кліматичного фінансування на період з 2025 року.

До цього часу багаті індустріальні країни зобов'язалися виділяти щонайменше 100 мільярдів доларів на рік на фінансування захисту та адаптації до зміни клімату.

Тепер країнам пропонується закласти основу для розробки більш ефективних національних планів з обмеження шкідливих викидів у атмосферу.

ООН: Цілі Паризької кліматичної угоди "у великій небезпеці"

У день відкриття конференції в столиці Азербайджану Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО) представила новий звіт. У ньому наголошується, що 2015-2024 роки стали найспекотнішим десятиліттям в історії - це прискорює танення льодовиків і підвищення рівня моря, а також викликає екстремальні погодні умови в всьому світі, зазначає AFP.

"Амбіції Паризької угоди знаходяться під великою небезпекою", - наголосили у ВМО.

Угода савить ціллю утримання зростання середньої світової температури на рівні значно нижче +2 градусів від доіндустріальних рівнів та зусилля з обмеження зростання температури до +1,5 градусу. Втім, моніторинг Європейського Союзу вже підтвердив, що у 2024 році показник у +1,5 буде перевищений.

Це не означає негайного порушення Паризької угоди, але це свідчить, що світ далеко відійшов від заявлених цілей.

Трамп хоче знову вивести США з Паризької угоди

Попри очевидні проблеми, досягти домовленостей щодо подальшого фінансування боротьби із глобальним потеплінням буде ще складніше на тлі обіцянок обраного президента США Дональда Трампа знову вивести Сполучені Штати з Паризької кліматичної угоди, зазначає AFP.

Під час його першого президентського терміну в листопаді 2019 року США повідомили ООН про початок процедури виходу з угоди. В листопаді 2020 року країна офіційно вийшла з неї, втім, вже у січні 2021 року Джо Байден скасував це рішення і в лютому США повернулись до домовленостей.

Азербайджан запросив на COP29 талібів

Напередодні міністерство закордонних справ Афганістану повідомило, що представники афганського терористичного руху "Талібан", який править у країні, візьмуть участь у конференції. За даними Reuters, Азербайджан запросив представників афганського агентства з навколишнього середовища на COP29 як спостерігачів.

ООН не дозволила "Талібану" зайняти місце Афганістану в Генеральній Асамблеї, а уряд Афганістану офіційно не визнається державами-членами ООН. Тому в попередніх кліматичних заходах під егідою Об'єднаних Націй представники руху участі не брали.

Запрошення Баку дозволяє талібам "потенційно брати участь у дискусіях" та "потенційно проводити двосторонні зустрічі", розповіло Reuters дипломатичне джерело. Втім, вони не отримали повноваження для участі в процесах на рівні з повноправними державами-членами.