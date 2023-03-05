Китай збільшить військові витрати через "зовнішні загрози"

У 2023 році на військові потреби з бюджету Китаю буде виділена сума, еквівалентна 225 мільярдам доларів, хоча аналітики вважають, що реальні витрати на ці цілі можуть бути більшими.

Міністерство фінансів Китаю у неділю, 5 березня, повідомило, що у 2023 році бюджетні витрати на оборону будуть збільшені на 7,2 відсотка до 1,55 трильйона юанів (близько 225 мільярдів доларів. - Ред.). Це стане 29-м збільшенням оборонного бюджету країни поспіль, пише Associated Press.

На початку щорічного засідання Всекитайських зборів народних представників (парламенту. - Ред.) прем'єр-міністр країни Лі Кецян заявив, що "зовнішні спроби придушити та стримати Китай посилюються".

"Збройні сили повинні інтенсифікувати військову підготовку та готовність вздовж кордону", - цитує його слова на презентації учасникам зборів щорічного звіту про роботу уряду агентство AFP. За його словами, військові повинні "приділяти більше енергії навчанню в бойових умовах і посилювати військову роботу за всіма напрямками і сферами".

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Реальні військові витрати можуть бути більшими

Хоча порівняно з оборонним бюджетом США, який цього року перевищує 800 мільярдів доларів, витрати Китаю виглядають суттєво меншими, аналітики вважають, що реально Пекін витрачає на ці цілі набагато більше грошей, ніж заявляє офіційно.

Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) каже, що на дві країни разом припадає половина світових військових витрат.

Скромні цілі економічного зростання

Перед засіданням Всекитайських зборів також були оприлюднені плани зростання внутрішнього валового продукту КНР на 2023 рік. Цей показник складає п'ять відсотків і є одним з найнижчих за десятиліття.

Минулого року Пекін ставив за мету збільшення ВВП на 5,5 відсотка, хоча за підсумками року реальні темпи росту виявилися нижчим - три відсотки, зауважує аагенція Reuters. Це було обумовлено спалахами COVID-19 та їхнім жорстким придушенням, кризою в секторі нерухомості та придушенням приватного підприємництва.

Також у 2023 році Пекін ставить за мету створити 12 мільйонів робочих місць у містах, повідомив прем'єр. "Вдома необхідно закріпити фундамент для стабільного зростання. Недостатній попит залишається яскраво вираженою проблемою, а очікування приватних інвесторів і бізнесу - нестабільні", - зауважив він.

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