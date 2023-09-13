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ПолітикаУкраїна

Китай після критики Подоляка запевнив, що діє відповідально

Анастасія Шепелева
13 вересня 2023 р.

Михайло Подоляк розкритикував КНР за "нездатність аналізувати наслідки своїх дій" щодо війни Росії проти України. У китайському МЗС запевнили, що завжди вчиняють відповідально.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк
Слова Михайла Подоляка про Китай розкритикувала українська опозиція та підхопила російська пропаганда.Фото: DW

Після критики радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в міністерстві закордонних справ (МЗС) Китаю запевнили, що "завжди діють відповідально" у питанні війни Росії проти України. Про це заявила речниця китайського МЗС Мао Нінь в середу, 13 вересня.

Відреагувати на слова Подоляка, що Китай "не аналізує наслідків власних кроків" її попросило російське державне пропагандистське агентство "Риа-Новости".

"Я не знаю контексту цих зауважень і залишу надання пояснень спікеру. Щодо кризи в Україні Китай завжди діє відповідально, щоб сприяти мирним переговорам і політичному врегулюванню. Особа, яку ви цитуєте, повинна правильно сприймати позицію Китаю, спираючись на точну інтерпретацію", - відповіла речниця МЗС Китаю на щоденному брифінгу.

Подоляк: У Китаю слабкий інтелектуальний потенціал

Напередодні Подоляк в інтерв'ю Наталії Влащенко заявив, що проблема Китаю, а також Індії та Туреччини, полягає в тому, що вони не аналізують наслідків власних кроків. Причиною цього він назвав "слабкий інтелектуальний потенціал цих країн". Крім того, він зазначив, що ці країни сьогодні ефективно заробляють на війні.

Така заява Подоляка спричинила критику в Україні, зокрема з боку опозиції.

Після розголосу він звинуватив російську пропаганду у вириванні з контексту його слів, спотворенні сенсу сказаного та провокуванні конфлікту.

"Росія демонстративно намагається підірвати основи глобального світу, намагаючись порушити міжнародне право. Ігнорувати це через ситуативні та регіональні економічні інтереси - нераціонально, оскільки це має довгострокові наслідки. Чим швидше Росія програє, тим більше шансів у світу повернутися до стабільності і правил гри. Завдання великих держав - прискорити цей момент", - написав він у соціальних мережах. 

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