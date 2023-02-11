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Рятувальна операція в ТуреччиніФото: I.S.A.R. Germany/dpa/picture alliance
КатастрофиТуреччина

Кількість жертв в Туреччині та Сирії перевищила 25 тисяч

Анастасія Шепелева
25 хв. тому

Внаслідок землетрусу лише в Туреччині вже відомо про майже 22 тисячі загиблих, в Сирії ця цифра перевищила 3,5 тисячі.

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Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 25 тисяч, повідомляє у суботу, 11 лютого, агентство dpa.

За словами президента Туреччини Реджепа Ердогана, в країні загинули щонайменше 21 848 людей, ще 80 097 отримали поранення. У сусідній Сирії на даний момент повідомляється про 3 553 загиблих.

Гуманітарна організація "Білі шоломи", яка працює в районах Сирії, підконтрольних повстанцям, завершила пошуково-рятувальну місію. 

"Ми більше нікого не врятували живим, тому ми перейшли до другого етапу - вилучення тіл з-під завалів", - сказав голова "Білих шоломів" Раед Салех в інтерв'ю агентству dpa. У своєму Twitter організація заявила, що з 9 лютого не врятувала нікого живим.

26 мільйонів людей постраждали

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від стихії постраждали 26 мільйонів людей, з яких 15 мільйонів - в Туреччині і майже 11 мільйонів - в охопленій війною Сирії. За оцінками Організації Об'єднаних Націй (ООН), внаслідок землетрусу близько 5,4 мільйона людей залишилися без даху над головою.

Аби розселити людей, які втратили домівки, в студентських гуртожитках, турецькі університети перейдуть на дистанційне навчання на цей семестр. Наразі 102 388 людей там евакуювали з 10 постраждалих від землетрусу південних провінцій, інформує турецьке агентство з надзвичайних ситуацій AFAD.

Зруйнований будинок в Туреччині
Мільйони втратили домівкиФото: Hussein Malla/AP/picture alliance

До рятувальних робіт на півночі Сирії залучені близько трьох тисяч волонтерів "Білих шоломів". За їхніми даними, група змогла врятувати майже три тисячі людей. Знайдено тіла близько двох тисяч людей, ще понад 10 тисяч дістали поранень.

Раніше "Білі шоломи" нарікали на те, що їм бракує підтримки. Якщо допомогу Туреччині надали 97 країн світу, зокрема надіслали рятувальників 61 з них, в Сирію, за даними "Білих шоломів", прибули лише дві невеликі міжнародні команди добровольців, які не мають рятувального обладнання. Крім того, за їхніми словами, в регіон не надходить жодна гуманітарна допомога від ООН.

Між тим, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, який працює у Лондоні і повідомляє про події з контрольованих повстанцями північних регіонів Сирії, зазначив, що одна партія допомоги від ООН прибула в регіон напередодні, однак у ній відсутні намети для укриття та обладнання для розбору завалів.

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Найпотужніший з 1939-го землетрус

Рано вранці 6 лютого на південному сході Туреччини, а також на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8.

Цей землетрус став найпотужнішим за майже століття спостережень. Востаннє підземні поштовхи такої сили Туреччина пережила 1939 року, коли загинули близько 33 тисяч людей.

Протягом менш ніж 12 годин південний схід Туреччини сколихнув другий потужний землетрус магнітудою 7,5, який відчувався також в Сирії та Лівані.

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