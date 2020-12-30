Кількість заражень коронавірусом у США перевищила 20 мільйонів

У США кількість зафіксованих випадків інфікування коронавірусом у п'ятницю, 1 січня, перетнула позначку в 20 мільйонів. Як свідчать дані Університету Джонса Хопкінса, число підтверджених заражень у США перевищує 20,1 мільйона, померли 347788 людей, у яких зафіксували інфікування. Таким чином, Сполучені Штати значно випереджають інші країни як за кількістю заражень, так і смертельних випадків, пов'язаних з інфікуванням коронавірусом.

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Число нових інфікувань у країні стрімко зросло за останні тижні. Як зауважує агенція новин AFP, 9 листопада США перетнули позначку в 10 мільйонів заражень, а вже за менш ніж два місяці було подолано поріг у 20 мільйонів. Стрімке зростання числа інфікувань значною мірою пов'язують зі святкуваннями Дня подяки наприкінці листопада та Різдва у грудні.

На даний момент у країні в лікарнях перебувають понад 125 тисяч людей з COVID-19, цього тижня було зафіксовано рекордну кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, за добу - близько 3900.

Чимало американців покладають надії на вакцинацію від коронавірусу, які розпочалася в середині грудня. Станом на зараз майже три мільйони людей у ​​США отримали першу дозу вакцини. Це - набагато менше, ніж 20 мільйонів вакцинованих осіб до кінця 2020 року, про що раніше обіцяв президент Дональд Трамп.

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