 Кількість туристів в Україні зросла на чверть у 2021 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2022

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Новини

Кількість туристів в Україні зросла на чверть у 2021 році

За минулий рік Україну відвідали більше чотирьох мільйонів іноземців. Цей показник вищий, ніж у попередній рік, проте в 3,5 рази нижчий, ніж був до пандемії.

Турист в аеропорту Бориспіль

За минулий рік Україну відвідали понад чотири мільйони іноземців

Упродовж 2021 року Україну відвідали понад чотири мільйони іноземних туристів. Це майже на 26 відсотків більше, ніж у 2020 році, повідомляє Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) у четвер, 20 січня.

Найбільше іноземців прибули до України з Молдови, Росії, Польщі, Білорусі та Румунії. В середньому протягом 7-9 днів перебування іноземні туристи витрачали майже тисячу доларів.

Найбільше коштів витрачали громадяни ОАЕ - більше двох тисяч доларів щодня. Громадяни Саудівської Аравії та Оману витрачали в середньому по півтори тисячі доларів , канадійці - по 1,2 тисячі, а мандрівники зі США - по 1,1 тисячі доларів. 

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Основна мета - відпочинок

Найчастіше іноземці приїжджали в Україну у відпустку або на відпочинок. Другою за популярність метою стали ділові поїздки, а третьою - відвідини рідних та друзів. Трохи більше 10 відсотків туристів вказали, що прибули до України на лікування, і лише чотири відсотки - на шопінг. Ще 1,2 відсотка іноземців у 2021 році приїхали до України у пошуках свого коріння.

Більшість іноземців - 36,5 відсотка - подорожували Україною з родинами. Ще 35,4 відсотка -  наодинці. 21,8 відсотка мандрівників відвідали Україну разом з друзями, ще 5,1 відсотка - з колегами та 1,2 відсотка - у складі туристичних груп.

Рівень лояльності іноземців, які відвідали Україну, за даними ДАРТ, склав 60 відсотків.

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У 2020 році Україну відвідали майже 3,4 мільйона осіб. Найбільше іноземців приїздили з Молдови, Білорусі, Росії, Румунії та Туреччини. Порівняно з 2019 роком така кількість вчетверо менша, адже тоді країна прийняла 13,7 мільйона іноземних туристів.

Надходження до місцевих бюджетів від туристичного податку в 2020 році склали близько 130 мільйонів гривень, що на 34 відсотки менше, ніж роком раніше.

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