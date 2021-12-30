 Кількість іноземних туристів у Києві за рік зросла вдвічі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2021

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Новини

Кількість іноземних туристів у Києві за рік зросла вдвічі

Найбільше туристів приїздили до столиці України з Ізраїлю, США, Німеччини, Туреччини та Саудівської Аравії.

Прапор України на найвищому флагштоку країни, Київ

Цьогоріч кількість іноземних туристів у Києві була вдвічі більшою, ніж у 2020 році, але вдвічі нижчою, ніж у 2019.

З початку року столицю України відвідали близько 700 тисяч іноземних туристів, що дозволило місту отримати 73 мільйони гривень туристичного збору. Про це у четвер, 30 грудня, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Найбільше туристів приїздили до Києва з Ізраїлю, США, Німеччини, Туреччини та Саудівської Аравії.

За словами начальниці управління туризму та промоцій КМДА Марини Радової, туристична галузь української столиці відновила близько 80 відсотків показників допандемічних часів.

У 2020 році Київ відвідали близько 380 тисяч іноземних туристів, що в понад чотири рази менше, ніж у 2019 році, коли кількість гостей перевищила півтора мільйона. Торік туристичний збір склав 34 мільйони гривень, а за рік до того - 62 мільйони.

За даними Державного агентства розвитку туризму, Україну в 2020 році відвідали майже 3,4 мільйона осіб. Найбільше іноземців приїздили з Молдови, Білорусі, Росії, Румунії та Туреччини. Порівняно з 2019 роком така кількість вчетверо менша, адже тоді країна прийняла 13,7 мільйона іноземних туристів. Надходження до місцевих бюджетів від туристичного податку в 2020 році склали близько 130 мільйонів гривень, що на 34 відсотки менше, ніж роком раніше.

Українці ж торік втричі менше подорожували за межі країни, ніж за рік до того: кількість виїздів громадян України за кордон трохи перевищила 11 мільйонів у 2020 році проти 30 мільйонів у 2019 році.

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