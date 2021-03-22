 Кількість померлих в Україні у квітні зросла майже на 50 відсотків - Держстат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2021

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Новини

Кількість померлих в Україні у квітні зросла майже на 50 відсотків - Держстат

У квітні 2021 року в Україні померли 68,62 тисячі людей, що майже на 50 відсотків більше за показник квітня 2020 року, повідомили у Держстаті.

Кількість померлих в Україні у квітні зросла на 48,5 відсотка порівняно з квітнем 2020 року

Кількість померлих в Україні у квітні зросла на 48,5 відсотка порівняно з квітнем 2020 року

Кількість померлих в Україні у квітні 2021 року становила 68,62 тисячі осіб, що на 48,5 відсотка більше, ніж у квітні 2020 року, повідомила у п'ятницю, 18 червня Державна служба статистики (Держстат). Це - найвища динаміка смертності від початку пандемії COVID-19, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Згідно з даними відомства, загалом від початку року в Україні померли 242,67 тисячі людей, що на 24,3 відсотка більше, ніж за цей період у 2020 році.

У серпні 2020 року кількість померлих у країні була на 3,9 відсотка більшою, ніж у серпні 2019 року, у вересні - на 15,4 відсотка, у жовтні - на 17,5 відсотка, у листопаді - на 35 відсотків, у грудні - на 42,9 відсотка, у січні цього року - на 7,7 відсотка, у лютому - на 9 відсотків, у березні - на 34,4 відсотка.

Нагадаємо, у листопаді-грудні минулого року Україну охопила друга хвиля коронавірусної інфекції. Після суттєвого зниження числа випадків зараження у січні та лютому цього року третя хвиля накрила Україну у березні та квітні.  

Кількість новонароджених скоротилася

За даними Держстату, кількість новонароджених в Україні у квітні 2021 року скоротилася на 1,5 відсотка порівняно з квітнем 2020 року - до 21,51 тисячі, а всього за чотири місяці вона впала на 3,6 відсотка - до 89,03 тисячі. Загалом населення України станом на 1 травня 2021 року становило 41 мільйон 442,62 тисячі осіб, що на 363,61 тисячі, або на 0,9 відсотка менше, ніж у 2020 році, констатує статслужба.

Раніше Держстат повідомляв, що протягом 2020 року кількість жителів України скоротилася на 314062 людини - до 41,59 мільйона. Кількість смертей в Україні значно перевищувала кількість новонароджених - 48 дітей на 100 померлих. Зазначається, що скорочення населення відбувалося переважно з природних причин - померли 616835 людей, а число живих новонароджених становило 293457.

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