 Населення України у 2020 році скоротилося на 314 тисяч осіб - Держстат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2021

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Населення України у 2020 році скоротилося на 314 тисяч осіб - Держстат

Чисельність населення України скоротилася з природних причин - минулого року померло на 323 тисячі осіб більше, ніж народилося. За кордон переїхали лише трохи більше 9 тисяч осіб.

Держстат оцінює число українців в 41,5 мільйона

Держстат оцінює число українців в 41,5 мільйона

Протягом 2020 року кількість жителів України скоротилася на 314062 людини - до 41,59 мільйона. Про це свідчать оприлюднені у четвер, 18 лютого, оціночні дані Державної служби статистики. Кількість смертей в Україні значно перевищує кількість новонароджених - 48 дітей на 100 померлих.

Минулого року скорочення населення відбувалося переважно з природних причин - померло 616835 людей, а число живих новонароджених становило 293457.

Міграція за кордон слабо впливала на чисельність населення - за рік емігрували лише 9316 українців. Дані Держстату щодо міграції враховують лише тих українців, які при виїзді за кордон знялися з реєстрації. 

У 2019 році кількість мігрантів була в два рази більшою - на проживання за кордон виїхали 21512 осіб. Померло за 2019 рік 581114 людей, а кількість жителів України загалом скоротилася того року на 250785. Протягом 2018 року, за даними Держстату, населення України скоротилося на 233 тисячі осіб.

Дані Держстату щодо розрахунку оцінки чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя. А в даних щодо природного та міграційного рухів населення, окрім окупованих Криму та Севастополя, не враховані також непідконтрольні уряду території Донецької та Луганської областей.

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