Київ засудив проведення "виборів" в окупованих РФ регіонах

Влаштовані російською окупаційною владою в захоплених українських регіонах "вибори" не матимуть "жодних правових наслідків", наголосили у Києві. З осудом дій Росії виступили також Вашингтон і Берлін.

Міністерство закордонних справ України засудило в п'ятницю, 8 вересня, проведення російською окупаційною владою так званих "виборів" до місцевих адміністрацій на тимчасово окупованих територіях - частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також в АР Крим та в місті Севастополь.

"Зазначені дії РФ грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН. Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій", - вказується в оприлюдненій пресслужбою МЗС України заяві .

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Крім того, в українському дипломатичному відомстві наголосили, що проведенням таких політичних заходів "Кремль продовжує делегітимізацію російської правової системи". "МЗС України закликає міжнародних партнерів засудити нікчемні й свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної "адміністрації", яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які будуть ними ухвалюватися", - зазначається в заяві МЗС.

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Також офіційний Київ закликає притягнути до відповідальності "причетних до проведення цих псевдовиборів, включаючи керівництво РФ, представників окупаційних адміністрацій та виборчих структур", а також ініціює запровадження додаткових санкцій проти РФ.

Берлін назвав "голосування" звичайною "пропагандистською акцією"

З осудом проведення російськими окупаційними силами так званого "голосування" на окупованих українських територіях виступив і Берлін. Так, уряд Німеччини засудив "місцеві та регіональні вибори", що проходять на окупованих Росією територіях України. Росія примушує до "голосування" в українських Донецькій і Луганській областях, у Криму та деяких районах Херсонської та Запорізької областей, але це "не більше ніж легко помітна пропагандистська акція", заявило міністерство закордонних справ ФРН.

У заяві, опублікованій у мережі мікроблогів X, наголошується, що Берлін не визнає "спроби захоплення земель Росією", а саме "голосування", що досі триває, вважає "імітацією виборів".

Вашингтон ніколи не визнає результатів "голосування"

Засудив дії російської окупаційної влади на окупанованих українських територіях і державний секретар США Ентоні Блінкен. Очільник американської дипломатії заявив напередодні, що США ніколи не визнають претензії Росії на будь-яку суверенну територію України. Так звані "вибори" на захоплених територіях України РФ проводить через рік після організації в цих регіонах фейкових "референдумів" і через дев'ять років після анексії Криму і Севастополя, нагадав глава Держдепартаменту США. Він застеріг, що на тих, хто підтримає таке "голосування", чекають санкції США.

Саме "голосування" на окупованих територіях України Блінкен назвав нелегітимним. За його словами, воно є кричущою неповагою до Статуту ООН і його принципів, як-от повага до державного суверенітету й територіальної цілісності, що є основою глобальної безпеки та стабільності. "Кремль сподівається, що ці заздалегідь визначені, сфабриковані результати зміцнять протизаконні претензії Росії на окуповані нею частини України, але це не більше ніж пропагандистський захід", - наголосив він.

"Вибори" РФ в окупованих українських регіонах

Нині в окупованих росіянами регіонах України проводять "вибори до органів влади", що розпочалися ще наприкінці серпня, за більш ніж тиждень до Єдиного дня голосування в РФ, тобто 10 вересня. Як повідомляється, співробітники "виборчкомів" ходять по домівках місцевих жителів, зокрема, у супроводі російських військових або озброєних представників окупаційної поліції.

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Влада України, як і під час псевдореферендумів 2022 року, пообіцяла не карати за "голосування" на російських виборах, особливо якщо воно відбувається в присутності озброєних силовиків. Однак робота у "виборчих комісіях" на місцях, висунення своєї кандидатури в органи окупаційної влади або виконання ролі "спостерігача" розцінюватиметься як тяжкий злочин.

Росія восени 2022 року оголосила про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Ні тоді, ні зараз вона не контролювала повністю жоден із цих українських регіонів. Під час контрнаступу, що триває вже три місяці, ЗСУ прорвали основну лінію російської оборони й звільняють дедалі нові території в цих областях.