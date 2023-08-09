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ВР закликала світ не визнавати російські окупаційні "вибори"

Дар'я Нинько
1 год. тому

Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту не визнавати так звані "вибори", які РФ планує провести на тимчасово окупованих територіях України 10 вересня.

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Проведення псевдореферендуму у Донецькій області, вересень 2022 року
ВР закликала світ не визнавати ліегітимними так звані "вибори", які РФ планує провести на окупованих територіях УкраїниФото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту не визнавати легітимність будь-яких "виборів" у разі, якщо Росія їх проведе на на тимчасово окупованих територіях України, і ігнорувати запити РФ щодо спостерігачів під час цього процесу. Відповідну постанову з таким закликом парламент України ухвалив у середу, 9 серпня.

Зокрема, у зверненні народних депутатів йдеться про намір РФ провести 10 вересня 2023 року незаконні вибори до місцевих "органів влади" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У зв'язку з цим український парламент звернувся до парламентів і урядів інших держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей з закликом сформувати консолідовану позицію щодо цього. А саме: не визнавати легітимність будь-яких "виборів" та жодного "виборного органу" РФ на окупованих територіях України.

Також Верховна Рада закликала не допускати участі делегацій таких "органів влади" РФ у роботі міжнародних організацій та їхніх парламентських структур. Окрім того, депутати закликали міжнародну спільноту надавати всебічне сприяння кримінальному переслідуванню людей, які у той чи інший спосіб взяли участь в організації цих незаконних виборів.

Верховна Рада закликала ігнорувати звернення РФ щодо надання спостерігачів

Також парламент України звернувся до міжнародних моніторингових структур, парламентів та урядів інших держав з проханням  ігнорувати можливі звернення РФ щодо направлення спостерігачів для забезпечення так званих "виборів місцевих органів влади" на тимчасово окупованих територіях України.

Верховна Рада також закликала міжнародну спільноту "визнати, що незаконні дії Російської Федерації ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до повного виведення російських окупаційних військ з міжнародно визнаної території України". Український парламент закликав партнерів та міжнародні організації "значно розширити та прискорити" підтримку України в її зусиллях з відсічі російської збройної агресії та взяти участь у реалізації "формули миру" президента України Володимира Зеленського.

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Окремо Верховна Рада закликала мешканців тимчасово окупованих територій, де РФ планує провести "вибори", уникати їх, "а у разі виникнення загрози життю завжди пам'ятати, що для України головним пріоритетом залишається життя та безпека наших співгромадян".

Нагадаємо, що про намір провести вибори на тимчасово окупованих територіях України та в анексованому Криму центральна виборча комісія РФ оголосила 15 червня.

У Європейскій Комісії вже заявили, що ці так звані "вибори" є порушенням норм міжнародного права. Представник Єврокомісії Петер Стано попередив, що Росія та її політичне керівництво, а також усі причетні до організації "голосування" на території України "зіткнуться з наслідками своїх протизаконних дій".

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