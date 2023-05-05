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Дмитро Кулеба (п) з міністром закордонних справ Бахрейну у Києві
Дмитро Кулеба (п) з міністром закордонних справ Бахрейну у КиєвіФото: Bernat Armangue/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Київ запросив Бахрейн взяти участь у відновленні України

Олена Перепадя
2 год. тому

Україна поглиблює співпрацю з Бахрейном та країнами Затоки, наголосив глава українського МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі з очільником МЗС Бахрейну.

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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 травня, обмінявся думками з главою МЗС Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяні щодо участі королівства у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проєктів співпраці в гуманітарній та економічній площині. У цей же день міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Бахрейн взяти участь у міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться у червні цього року у Лондоні.

Відповідні пропозиції Бахрейн отримав під час першого візиту глави зовнішньополітичного відомства королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин між країнами у липні 1992 року.

Як наголошує пресслужба Зеленського, президент України також запросив 

Бахрейн взяти участь у так званому саміті миру в рамках реалізації "формули миру" Києва. МЗС України повідомляє, що про участь Бахрейну у втіленні "формули миру" Києва з Аз-Заяні також говорив Кулеба.

Читайте також: Українська "формула миру": про що йдеться

Підтримка Бахрейну важлива, оскільки Манама підтримує територіальну цілісність та суверенітет України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії. Це, наголошує пресслужба Зеленського, було неодноразово засвідчено під час голосувань Бахрейну за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН. 

Дмитро Кулеба при цьому зазначив, що розмова з бахрейнським колегою була "дуже глибока, ґрунтовна та відверта". "Ми домовилися не лише інтенсифікувати двосторонні відносини, але й відносини між Україною та країнами Затоки, зокрема у форматі Ради співробітництва арабських держав Затоки”, - цитує Кулебу пресслужба МЗС України. Кулеба додав, що Україна та Бахрейн працюють над активізацією контактів бізнесу. 

 

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