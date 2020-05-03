Карантинні обмеження у Великобританії подовжено до 1 червня

Запроваджені у березні цього року урядом Великобританії суворі карантинні обмеження зберігатимуть чинність щонайменше що 1 червня. Про це ввечері неділі, 10 травня, повідомив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час телевізійного звернення до громадян.

"Нині не той момент, щоб уже цього тижня скасовувати обмеження", - визнав Джонсон, якого цитує інформагенція AFP.

Він наголосив, що послаблення обмежень може відбуватись "обережно і поступово". За його словами, тепер головний девіз обмежень не "Залишайся вдома!", а "Будь пильним!". Ті особи, котрі не можуть більше працювати з дому, повинні повертатись до роботи, але за умови дотримання соціальної дистанції з іншими особами.

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За словами Джонсона, з 1 червня можуть поступово відновити навчання в початковій школі. Так само очікується, що знову відкриється більшість магазинів. А вже з 1 липня влада дозволить знову відкривати інші громадські місця, як-от бари та ресторани. З метою захисту громадян від коронавірусу всіх, хто прибувають з-за кордону, поміщатимуть на карантин.

Деякі послаблення вже з 13 травня

Утім, на деякі незначні послаблення карантинних обмежень британці можуть розраховувати вже з 15 травня. Приміром, дозволятимуться фізичні вправи на свіжому повітрі без жодних обмежень. Єдиною умовою залишається та, що займатися ними дозволятиметься лише поблизу власного помешкання. Крім того, дозволять поїздки в межах Англії, приміром, у національні парки або на узбережжя.

Джонсон також представив систему з п'яти рівнів попередження, що в майбутньому застосовуватимуть для оцінки ситуації в Великобританії. Класифікація залежатиме від коефіцієнту зараження коронавірусом, що нині трохи нижче одиниці. Керівник британського уряду також заявив, що в понеділок представить в парламенті більш детальну інформацію щодо цього.

Послаблення не для всіх

Утім, ці послаблення не поширюються на Шотландію, Уельс та Північну Ірландію. Прем'єр-міністерка Шотландії Нікола Стерджен закликала шотландців залишитися вдома й розкритикувала новий заклик уряду до громадян, щоб ті залишалися пильними, як не досить чітко сформульований, передає інформагенція dpa.

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За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на вечір 10 травня в Великобританії зафіксовано понад 216,5 тисячі інфікованих коронавірусом. Понад 31,9 тисячі осіб стали жертвами легеневої хвороби COVID-19, яку спричиняє коронавірус.