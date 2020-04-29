 Борис Джонсон про COVID-19: Уряд мав план на випадок моєї смерті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2020

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Борис Джонсон про COVID-19: Уряд мав план на випадок моєї смерті

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що через коронавірус він перебував у дуже "загрозливому стані" і уряд був готовий до його смерті від COVID-19.

Борис Джонсон одужав від COVID-19 і повернувся до роботи 27 квітня

Борис Джонсон одужав від COVID-19 і повернувся до роботи 27 квітня

За словами прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, під час його хвороби на COVID-19 в уряду був план дій на випадок його смерті. Про це він заявив у інтерв'ю британському виданню The Sun, оприлюдненому у суботу, 2 травня.

"У них була стратегія, як діяти у випадку сценарію на кшталт "смерті Сталіна" (сатиричного фільму про передачу влади у СРСР після смерті Йосипа Сталіна. - Ред.)", - розповів Джонсон. За його словами, медики також були проінструктовані, як саме повідомити про смерть прем'єр-міністра, якщо у них буде така необхідність.

Загрозливий стан Бориса Джонсона

В інтерв'ю глава британського уряду визнав, що певний час перебував у "вкрай загрозливому стані", і лікарі навіть обговорювали можливість застосування апарату штучної вентиляції легень. "Погано було, коли шанси стали 50 на 50, і вони мали ввести мені шланг в трахею", - заявив Джонсон.

Він додав, що зрозумів усю серйозність свого стану, коли його під'єднали до медичних датчиків та перевели до палати інтенсивної терапії. "Кляті показники постійно пересувалися у поганому напрямку", - розповів Джонсон, додавши, що у той момент він зрозумів, що означає відсутність ліків від COVID-19.

Читайте також: У Великобританії скоригували дані про кількість померлих від COVID-19

Повернення прем'єра Великобританії

Втім Джонсон успішно одужав від хвороби, яку викликає коронавірус, і вже повернувся до безпосереднього виконання своїх обов'язків наприкінці квітня. 27 квітня він подякував британцям за те, що вони дотримуються карантинних обмежень, запроваджених для зупинки пандемії COVID-19, та заявив, що поки не розглядає можливості їх послаблення.

А вже за два дні, 29 квітня, він отримав ще одну добру новину - його наречена Керрі Сімондс народила йому хлопчика. Речник Джонсона повідомив, що мати і дитина почуваються добре та передав слова подяки лікарям "за їхню чудову роботу".

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