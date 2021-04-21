Карантин в Україні: Одеську область виводять з "червоної зони"

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перевести Одеську область з 25 квітня з "червоної" в "жовту зону" епідемічної небезпеки. Про це у суботу, 24 квітня, у своєму Telegram-каналі за підсумками засідання комісії повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 25 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області і застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - написав він.

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Закарпаття та Івано-Франківщина вийшли з "червоної" зони раніше

Немчінов 9 квітня повідомив про виведення Івано-Франківської області з "червоної зони" епідемічної небезпеки, у якій регіон перебував з 26 лютого. А 10 квітня аналогічне рішення було ухвалено стосовно Закарпатської області.

Водночас 9 квітня у "червону зону" потрапила Харківська область.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко спрогнозував напередодні, що також Київська, Львівська, Запорізька, Полтавська області та Київ упродовж наступного тижня будуть виведені з "червоної зони" епідемічної небезпеки

Слід зазначити, що у регіонах "червоної зони" серед іншого заборонена робота барів, ресторанів, кафе - їм дозволяється працювати лише на доставку та навинос. Також не працюють торгово-розважальні центри, спортзали, басейни, заборонені всі масові заходи, окрім заходів держорганів та офіційних спортивних заходів. Ринки, окрім продовольчих, також закриті, як і навчальні заклади. Заборонені також регулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом.

Степанов каже, що пік третьої хвилі коронавірусу минув

20 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов висловив переконання, що пік третьої хвилі епідемії COVID-19 в країні залишився позаду. "Ми можемо констатувати, що пройшов пік захворюваності. За минулий тиждень майже на 13,5 тисячі менше хворих, ніж попереднього тижня. Така сама ситуація і за кількістю госпіталізацій - ми отримали на 3,5 тисячі менше госпіталізованих", - зазначив Степанов.

При цьому тоді він зазначав, що однією з найскладніших досі залишається ситуація саме в Одеській області, де, за його словами, на той момент було завантажено 73 відсотка ліжок із постачанням кисню.