Канцлер ФРН закликав до зміцнення обороноздатності Європи

Без безпеки немає свободи, демократії та прав людини, і цю безпеку необхідно захищати з рішучістю, заявив Олаф Шольц у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Німеччина разом з партнерами має бути такою сильною, "щоб ніхто не наважився напасти на нас". Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у своєму щотижневому подкасті Kanzler Kompakt, оприлюдненому в суботу, 24 лютого, - у другу річницю повномасштабного російського військового вторгнення в Україну.

"Ми будемо підтримувати Україну в її обороні - стільки, скільки буде потрібно", - додав Шольц. Своїм нападом на Україну, порушуючи міжнародне право, "Росія знищує мирний порядок у Європі", наголосив глава уряду ФРН.

За словами Шольца, Європа і Німеччина, зокрема, повинні робити ще більше, щоб ефективно захищати себе. "Стримування", "готовність до оборони" - цими словами німці не користувалися так довго, що вони виявилися майже забутими, заявив канцлер ФРН. Тим часом сьогодні вони мають знову "дуже важливе завдання" - "захищати мир у Європі".

"Без безпеки все інше ніщо, - заявив Шольц. - Без безпеки немає свободи, немає демократії і немає прав людини. І цю безпеку слід захищати з рішучістю і пропорційністю". На думку глави уряду ФРН, найкращою гарантією безпеки є НАТО - "по обидва боки Атлантичного океану". При цьому посилення Бундесверу робить внесок у посилення Північноатлантичного альянсу, заявив канцлер.

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Шольц про посилення Бундесверу

Олаф Шольц зазначив, що зі 100 мільярдів євро, передбачених на переозброєння Бундесверу, 80 мільярдів євро вже остаточно розплановані: для збройних сил країни замовили нові гелікоптери та винищувачі, ВМС ФРН мають отримати нові фрегати та підводні човни, а наземні війська - бронетранспортери. Водночас система ППО Німеччини має бути посилена засобами захисту від ракет і дронів, наголосив канцлер.

Він вказав також на важливість забезпечення захисту повітряного простору європейських сусідів Німеччини. За словами Шольца, "найважливіші системи озброєнь, а головне, боєприпаси повинні невпинно сходити з конвеєра". Щоб це відбувалося, європейським країнам слід робити спільні закупівлі, додав він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також виступили із заявами, приуроченими до другої річниці початку російського вторгнення в Україну. Обидва лідери оголосили про необхідність продовжувати надання підтримки Києву. Німеччина з початку війни виділила Україні допомогу на суму в 28 мільярдів євро.

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