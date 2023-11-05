15-річний син Кадирова став керівником відділу безпеки

Міністр інформації Чечні Ахмед Дудаєв привітав підлітка з призначенням на "важливу" і "відповідальну" посаду - начальника відділу безпеки глави Чечні Рамзана Кадирова.

15-річного Адама Кадирова, який у вересні побив у СІЗО затриманого за спалення Корану студента, призначили на "важливу" і "відповідальну" посаду в службі безпеки свого батька - Рамзана Кадирова. Про це в суботу, 4 листопада, повідомив у Telegram міністр республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв.

Водночас командир спецполку МВС у Чечні імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв у своєму блозі в Instagram уточнив, що йдеться про посаду начальника відділу забезпечення безпеки глави Чечні.

"Адам проявив себе як сміливий, відважний патріот батьківщини і людина, яка готова заступатися за релігію! Усі знають про його хоробру вдачу і сильний характер!" - йдеться в дописі Дудаєва.

Адам Кадиров - герой Чеченської республіки

На початку жовтня Адам Кадиров отримав від батька звання героя Чеченської республіки, яке присвоюють за видатні заслуги перед регіоном і чеченським народом, пов'язані зі здійсненням геройського подвигу.

Наприкінці жовтня підлітку також вручили другий за значущістю орден Татарстану - "Дуслик" - за значний внесок у зміцнення міжнаціонального та міжконфесійного миру і злагоди".

Побиття сином Кадирова студента Микити Журавеля

Відео, на якому Адам Кадиров б'є в СІЗО Чечні студента з Волгограда Микиту Журавеля, який перебуває там за обвинуваченням у спаленні Корану, опублікував у мережі сам Рамзан Кадиров. У коментарі до ролика глава Чечні написав, що пишається вчинком Адама.

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Цей запис викликав величезний суспільний резонанс у РФ, проте міністерство внутрішніх справ Чечні, "провівши перевірку" за фактом побиття затриманого в слідчому ізоляторі, відмовилося порушувати кримінальну справу, оскільки синові глави Чечні 15 років, а мінімальний вік кримінальної відповідальності за такі злочини - 16 років.

Правоохоронні та наглядові органи РФ ніяк не відреагували на скандальну ситуацію. Не було надано жодних коментарів ні щодо того, як стороння особа потрапила до СІЗО, ні на тему припустимості дій Кадирова-молодшого.

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