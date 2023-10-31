Кадиров наказав стріляти в голови учасникам заворушень

На тлі антисемітських заворушень у Дагестані глава сусідньої Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров наказав силовикам вживати вкрай жорстких заходів щодо можливих учасників акцій - аж до застосування вогнепальної зброї.

"Якщо у нас хоч одна людина вийде на несанкціоновані заворушення, затримати і посадити її. Або зробіть три попереджувальні постріли в повітря і після цього, якщо людина не виконує вимогу закону, четвертий постріл зробіть у лоб. Більше не вийдуть", - цитують російські ЗМІ його заяву на нараді у вівторок, 31 жовтня, наголосивши, що це "його наказ".

Антисемітські заворушення в Дагестані

У Дагестані 29 жовтня в місті Хасавюрт натовп зібрався біля готелю "Фламінго" через повідомлення про те, що там нібито поселили "біженців з Ізраїлю". Присутні вимагали довести, що в готелі немає євреїв, кидали в будівлю каміння та кричали "Аллах Акбар".

Увечері того ж дня в аеропорт Махачкали перед прибуттям регулярного рейсу з Тель-Авіва увірвалися кілька сотень місцевих жителів. Вигукуючи антисемітські гасла, вони виламували двері, блокували виїзд автомобілів, силоміць перевіряли паспорти у людей, громили автобуси та намагалися прорватися в літак "у пошуках євреїв".

Ізраїль та США порівняли масові антисемітські заворушення в Махачкалі з єврейськими погромами в Російській імперії на рубежі XIX-XX століть.

Російська влада побачила в заворушеннях у Дагестані "український слід". США такі заяви назвали "класичною російською риторикою" і "абсурдом".