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Кадиров присвоїв звання "героя" своєму 15-річному сину

Максим Сидоржевський
7 жовтня 2023 р.

15-річний Адам Кадиров отримав з рук батька медаль "героя Чеченської Республіки". Раніше він відзначився побиттям затриманого у СІЗО.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров
Рамзан КадировФото: Chingis Kondarov/REUTERS

Глава Чечні Рамзан Кадиров присвоїв 6 жовтня своєму 15-річному сину Адаму Кадирову звання "Герой Чеченської Республіки" РФ.

Про це Кадиров повідомив у Telegram у ніч на суботу, 7 жовтня, розмістивши відео з церемонії нагородження. За його словами, крім його сина цієї відзнаки удостоїлися ще кілька "представників нашої команди".

Звання "Герой Чеченської Республіки" вважається найвищою відзнакою у Чечні. Нагороду започаткував сам Рамзан Кадиров у жовтні 2022 року. Першим це звання в грудні минулого року Кадиров присвоїв сам собі.

Депутат Державної думи РФ Адам Делімханов, який є радником Кадирова і, за даними ЗМІ, його двоюрідним братом, привітав Адама Кадирова з отриманням нагороди. За його словами, Адам вивчив напам'ять Коран і "проявляє себе в навчанні, вивчає різні науки, цікавиться історією, мовами, літературою", а також досяг "особливих успіхів" у спортивному напрямку, зокрема - в змішаних єдинборствах.

Нагадаємо, нещодавно син Кадирова відзначився скандальним побиттям у слідчому ізоляторі (СІЗО) 19-річного Микити Журавля, затриманого у Волгограді за обвинуваченням у спаленні Корану. Російське слідство стверджує, що той "виконував завдання українських спецслужб". Згодом хлопця етапували до Чечні, хоча він, за даними російських ЗМІ, жодним чином не пов'язаний з цим регіоном.

25 вересня в Telegram-каналі Кадирова виклали відео, як його 15-річний син б'є Журавля. Кадиров заявив, що пишається вчинком Адама.

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