Відео з сином Кадирова не захотіли коментувати в Кремлі

Речник Путіна не став коментувати відео, на якому син Рамзана Кадирова б'є в СІЗО затриманого за обвинуваченням у спаленні Корану та етапованого в Чечню.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков відмовився у вівторок, 26 вересня, коментувати відео, на якому син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам б'є в слідчому ізоляторі (СІЗО) затриманого за обвинуваченням у спаленні Корану.

"Відразу обмовлюся, що історію з сином Кадирова коментувати не буду", - сказав Пєсков журналістам перед початком щоденного брифінгу, не чекаючи запитання. Коли у нього уточнили, чому, він відповів: "Не хочу".

У середині серпня Микита Журавель був затриманий у Волгограді за обвинуваченням у спаленні священної книги мусульман. Слідство стверджує, що "він виконував завдання українських спецслужб". Згодом його етапували до Чечні.

25 вересня в Telegram-каналі Кадирова виклали викладено відео, як його 15-річний син б'є затриманого. Кадиров заявив, що пишається вчинком Адама.

Уповноважена з прав людини при президентові РФ Тетяна Москалькова прокоментувала, що "знищення священних книг - Корану, Біблії чи Тори - суспільно небезпечне діяння, яке ображає почуття мільйонів вірян", і тому "не може залишатися безкарними". Водночас вона додала, що "який би страшний злочин не скоїла людина, вона має відповісти за нього перед судом", бо Росія нібито "правова держава", тож "встановлених законом правил слід дотримуватися і під час утримання в СІЗО".