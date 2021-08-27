 Кабул: у США повідомили про знищення замінованого авто зі смертниками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2021

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Новини

Кабул: у США повідомили про знищення замінованого авто зі смертниками

Американський безпілотник знищив автомобіль з вибухівкою та терористами-смертниками неподалік від аеропорту Кабула.

Дим від вибуху в Кабулі

Дим від вибуху в Кабулі

Американські військові у неділю, 29 серпня, завдали удар по замінованому автомобілю в Кабулі, щоб запобігти "безпосередній загрозі" аеропорту з боку терористів. Безпілотник успішно знищив автомобіль, що належить місцевому відділенню терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД), в якому перебувало кілька терористів-смертників, повідомили військові США.

Після удару ракети відбулось кілька "значних вторинних вибухів", що, за даними військових США, може говорити про те, що в авто була велика кількість вибухівки. Наразі перевіряється, чи є жертви серед цивільних.

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Представник "Талібану" Забіхулла Моджахед також підтвердив журналістам, що удар США був націлений на терориста-смертника, який був за кермом авто, завантаженим вибухівкою.

Тим часом директор афганського медіа- та комунікаційного центру Камалуддін Камаль стверджує, що внаслідок вибуху був зруйнований будинок, в якому жили три сім'ї. Постраждало шість людей, четверо з яких - діти. Раніше також повідомлялось, що внаслідок вибуху загинула дитина. Однак ця інформація поки не була підтверджена незалежними джерела. 

Удар був нанесений в той час, коли Вашингтон завершує виведення з аеропорту Кабула своїх військових.

Увечері 26 серпня було скоєно теракт в районі міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая, звідки велася евакуація іноземних громадян і місцевих жителів після захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан". Відповідальність за напад взяло на себе відгалуження "Ісламської держави" в Афганістані. Атака призвела до численних жертв серед місцевого населення і військовослужбовців США. У Пентагоні підтвердили загибель 13 американських військових. Після цього американські військові повідомили про вбивство двох ватажків ІД в Афганістані.

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