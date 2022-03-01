Європейські "дочки" "Сбербанку" буде ліквідовано

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Санкції проти Росії за напад на Україну призвели до масового зняття вкладів із Sberbank Europe AG та викликали проблеми з ліквідністю. Банк пройде стандартну процедуру банкрутства.
Європейська "дочка" російського "Сбербанку" Sberbank Europe AG припиняє свою роботу через санкції, запроваджені проти Росії за напад на Україну. Управління фінансових ринків Австрії (FMA) заборонило Sberbank Europe AGзі штаб-квартирою у Відні здійснювати ділові операції. Рішення ухвалено FMA у вівторок, 1 березня, відповідно до інструкції Європейського центрального банку (ЄЦБ) та опубліковано на його сайті. Воно набуло чинності одразу ж. Для банку призначено зовнішнього аудитора.
Єдина рада з вирішення проблем банківського сектору ЄС (SRB) повідомила у вівторок, що Sberbank Europe AG пройде стандартну процедуру банкрутства відповідно до національного законодавства Австрії. 28 лютого SRB запровадила 24-годинний мораторій на провадження діяльності Sberbank Europe AG в Австрії, Хорватії та Словенії після того, як ЄЦБ попередив про ризики його банкрутства через проблеми з ліквідністю. У SRB наголосили, що депозити клієнтів банку розміром до 100 тисяч євро захищені австрійською системою страхування вкладів.
У Чехії Національний банк 28 лютого розпочав процес відкликання ліцензії у Sberbank CZ, що входить Sberbank Europe AG. Раніше банк також зіткнувся із значним відпливом коштів клієнтів, у зв'язку з чим чеський регулятор наклав заборону на управління його активами та пасивами, зокрема видачу нових кредитів та прийняття депозитів.
"Сбербанк", що перебуває переважно у володінні російської держави, потрапив під санкції ЄС та США, запроваджені за військове вторгнення Москви в Україну. Зокрема санкції включають відключення низки російських банків від SWIFT, обмеження можливостей ЦБ РФ використовувати свої міжнародні резерви. В результаті клієнти стали масово знімати вклади, що викликало у Sberbank Europe AG проблеми з ліквідністю.
За даними на кінець 2021 року, активи Sberbank Europe AG становили 13,6 мільярда євро, банк мав 800 тисяч клієнтів і 3900 співробітників.
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