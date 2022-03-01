 Європейські ″дочки″ ″Сбербанку″ буде ліквідовано | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.03.2022

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Jevropejskі "dochky" Sberbanku budut skasovanі

Європейські "дочки" "Сбербанку" буде ліквідовано

Санкції проти Росії за напад на Україну призвели до масового зняття вкладів із Sberbank Europe AG та викликали проблеми з ліквідністю. Банк пройде стандартну процедуру банкрутства.

Черга до Сбербанку в Чехії

Європейська "дочка"  російського "Сбербанку" Sberbank Europe AG припиняє свою роботу через санкції, запроваджені проти Росії за напад на Україну. Управління фінансових ринків Австрії (FMA) заборонило Sberbank Europe AGзі штаб-квартирою у Відні здійснювати ділові операції. Рішення ухвалено FMA у вівторок, 1 березня, відповідно до інструкції Європейського центрального банку (ЄЦБ) та опубліковано на його сайті. Воно набуло чинності одразу ж. Для банку призначено зовнішнього аудитора.

Єдина рада з вирішення проблем банківського сектору ЄС (SRB) повідомила у вівторок, що Sberbank Europe AG пройде стандартну процедуру банкрутства відповідно до національного законодавства Австрії. 28 лютого SRB запровадила 24-годинний мораторій на провадження діяльності Sberbank Europe AG в Австрії, Хорватії та Словенії після того, як ЄЦБ попередив про ризики його банкрутства через проблеми з ліквідністю. У SRB наголосили, що депозити клієнтів банку розміром до 100 тисяч євро захищені австрійською системою страхування вкладів.

У Чехії Національний банк 28 лютого розпочав процес відкликання ліцензії у Sberbank CZ, що входить Sberbank Europe AG. Раніше банк також зіткнувся із значним відпливом коштів клієнтів, у зв'язку з чим чеський регулятор наклав заборону на управління його активами та пасивами, зокрема видачу нових кредитів та прийняття депозитів.

"Сбербанк", що перебуває переважно у володінні російської держави, потрапив під санкції ЄС та США, запроваджені за військове вторгнення Москви в Україну. Зокрема санкції включають відключення низки російських банків від SWIFT, обмеження можливостей ЦБ РФ використовувати свої міжнародні резерви. В результаті клієнти стали масово знімати вклади, що викликало у Sberbank Europe AG проблеми з ліквідністю.

За даними на кінець 2021 року, активи Sberbank Europe AG становили 13,6 мільярда євро, банк мав 800 тисяч клієнтів і 3900 співробітників.

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    Автор: Микола Пермяков


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Європейські "дочки" "Сбербанку" буде ліквідовано

Санкції проти Росії за напад на Україну призвели до масового зняття вкладів із Sberbank Europe AG.  