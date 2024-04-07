Ізраїль виводить війська з півдня Сектора Гази

ЦАХАЛ повідомив, що завершив свою воєнну місію в Хан-Юнісі, а ізраїльські військові залишили південь Сектора Гази "для відновлення сил і підготовки до подальших операцій".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила в неділю, 7 квітня, що вивела свої війська з міста Хан-Юніс на півдні Сектора Гази, яке вважають важливою базою бойовиків палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС.

"98-а дивізія завершила свою місію в Хан-Юнісі", - йдеться в заяві ЦАХАЛу. Ізраїльські війська покинули цю частину Сектора Гази "для відновлення сил і підготовки до подальших операцій", уточнює командування армії.

Водночас у заяві йдеться, що в самому Секторі Гази залишаються "значні сили" армії Ізраїлю, які "збережуть свободу дій ізраїльської армії та її здатність проводити точні операції на основі розвідувальних даних".

Чи означає виведення військ із Хан-Юніса "важливий перелом" у війні Ізраїлю проти ХАМАСу, чи це є новим проміжним етапом на шляху до ймовірної операції в місті Рафах, розташованому на кордоні з Єгиптом, - наразі залишається незрозумілим, зазначає агентство dpa.

Тим часом ізраїльський експерт з питань безпеки Омер Дострі заявив, що виведення військ є суто тактичним кроком і не означає, що війна близька до завершення, пише агенція AFP.

Своєю чергою речник Ради національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі сказав в інтерв'ю програмі ABC, що виведення військ, швидше за все, відбувається для того, щоб вони могли "відпочити і переоснаститися", а не для того, щоб перейти до нової операції.

Нетаньяху: Ізраїль готовий до угоди, але не до капітуляції

Останнім часом Вашингтон чинить тиск на уряд Ізраїлю, щоб той послабив інтенсивність бойових дій з огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію для цивільного населення в Секторі Гази. Нині очікується поновлення перемовин задля досягнення перемир'я, що проводитимуться в єгипетському Каїрі за участю Ізраїлю, ХАМАСу та міжнародних посередників.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив на засіданні уряду в неділю: "Жодного припинення війни не буде. Не буде перемир'я без повернення заручників". Він наголосив, що "Ізраїль готовий до угоди, Ізраїль не готовий до капітуляції". "Замість того, щоб спрямовувати міжнародний тиск на Ізраїль, що лише посилює позиції ХАМАСу, тиск міжнародної спільноти потрібно спрямувати проти ХАМАСу. Це сприятиме звільненню заручників", - цитує його агенція Reuters.

Армія оборони Ізраїлю напередодні повернула на батьківщину тіло одного з заручників. "Тіло заручника Елада Кацира врятували силами безпеки вночі з Хан-Юніса і повернули на територію Ізраїлю", - йдеться в повідомленні від 6 квітня. Чоловіка викрало з кібуца Нір-Оз палестинське радикальне угруповання "Ісламський джихад". Його мати Ханна також потрапила до рук цього угруповання, проте була звільнена 24 листопада 2023 року. Батька Елада Авраама бойовики вбили в кібуці, поінформував ЦАХАЛ.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Рівно пів року тому, 7 жовтня 2023 року, ХАМАС (визнаний у США та Європейському Союзі терористичною організацією), скоїв масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вдершись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину з них згодом відпустили в обмін на звільнення Ізраїлем великої кількості палестинців.

Ізраїль у відповідь оголосив ХАМАСу війну. ЦАХАЛ завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там повномасштабну наземну воєнну операцію. За твердженнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 33 тисячі осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.