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Фото: epa Maxim Shipenkov/dpa/picture alliance
ЕкономікаЄвропа

Ізраїль та Азербайджан збільшать постачання газу до ЄС

Катерина Вєнкіна | Аліна Коломієць
36 хв. тому

Ізраїль та Азербайджан активізують зусилля щодо заміщення російського газу в Європі. Прем'єр Ізраїлю зустрівся з канцлером ФРН у Берліні.

https://www.dw.com/uk/izrail-ta-azerbajdzan-zbilsat-postacanna-gazu-do-es/a-63098269

Низка країн висловили бажання зробити внесок у пом'якшення енергетичної кризи в Європі. Так, Ізраїль зможе поставити в ЄС близько 10 відсотків того обсягу газу, який Європа отримала від Росії в 2021 році, заявив ізраїльський прем'єр-міністр Яір Лапід. Він зустрівся у понеділок, 12 вересня, у Берліні з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

"Ми збираємося взяти участь у зусиллях із заміщення російського газу в Європі", - сказав Лапід після зустрічі. Шольц у свою чергу зазначив, що Німеччина працює над створенням інфраструктури, яка дозволить отримувати сировину від нових партнерів у міру відмови від російських постачань.

У червні Ізраїль та Єгипет підписали в Каїрі угоду - у присутності голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) - про постачання зрідженого природного газу до Європи. Ізраїль повинен буде переправляти газ до сусіднього Єгипту, там сировина буде переводитися у скраплений стан, після чого - доставлятиметься на танкерах до Європи.

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Азербайджан до кінця року поставить в ЄС на 30 відсотків більше природного газу

У свою чергу, в Азербайджані заявили, що до кінця року планують доправити в ЄС на 30 відсотків більше природного газу, ніж у 2021 році. "Загальний обсяг постачань до Європи у 2022 році становитиме 12 млрд кубічних метрів", - написав у Twitter міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов. До серпня видобуток збільшився майже на 10 відсотків і склав 30,6 мільярда кубометрів, додав він.

Брюссель у липні домовився з Баку про подвоєння імпорту газу з Азербайджану найближчими роками. Існують також плани щодо розширення газового коридору, який проходить через Азербайджан, Грузію, Туреччину та Грецію. Потужність трубопроводу планується збільшити до 20 мільярдів кубометрів на рік.

Євросоюз добре підготовлений до можливого повного припинення Росією постачання газу. Таку заяву зробив 3 вересня єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні на економічному форумі в італійському місті Черноббіо. Водночас він підкреслив, що ЄС активно закачує газ у свої сховища та вживає заходів щодо економії енергії. "Ми не боїмося рішень Путіна", - зазначив Джентілоні, додавши, що ЄС вимагає від Росії дотримання договорів, інакше ЄС "готовий реагувати".

Раніше, 2 вересня, Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) висловилася за введення в Євросоюзі фіксованої максимальної ціни для закупівлі російського газу - так званої "цінової стелі".

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