Ізраїль привів армію в стан повної готовності через Іран

Ізраїль скасував суботні шкільні екскурсії та інші молодіжні заходи, заплановані на найближчі дні, а також привів збройні сили в стан повної бойової готовності через можливу атаку з боку Ірану.

Ізраїль готовий до можливого нападу Ірану після того, як Тегеран пригрозив помститися за ймовірний удар Ізраїлю по його посольства в Дамаску. Як передає агентство dpa у суботу, 13 квітня, про це заявив міністр оборони Йоав Галант.

"Ми уважно стежимо за запланованою атакою Ірану та його проксі проти держави Ізраїль. Останніми днями ми зміцнили нашу оборонну та наступальну групу, і ми сповнені рішучості вжити будь-яких заходів, необхідних для захисту громадян держави Ізраїль", - зазначив він.

За його словами, Ізраїль додав нових можливостей - "на землі, в повітрі, на морі, в нашому розвідувальному управлінні, в державі Ізраїль і разом з нашими партнерами на чолі зі Сполученими Штатами".

Також Галант назвав Іран терористичною державою та закликав громадськість слідувати інструкціям армії та внутрішньої безпеки.

Читайте також: Іран заявив про захоплення судна, "пов'язаного з Ізраїлем"

Як передає агентство Reuters, Ізраїль скасував суботні шкільні екскурсії та інші молодіжні заходи, заплановані на найближчі дні, а також привів збройні сили в стан повної бойової готовності через можливу атаку з боку Ірану.

Оголошуючи про ці заходи під час телевізійного брифінгу, головний військовий речник контр-адмірал Даніель Хагарі зазначив, що десятки бойових літаків піднялися в повітря в рамках стану готовності.

Читайте також: Авіакомпанії ЄС припиняють польоти над Іраном та Ізраїлем

Нове загострення ситуації на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході знову різко загострилася після того, як 1 квітня, ймовірно, Ізраїль завдав удару по будівлі іранського консульства в столиці Сирії Дамаску, в результаті якого загинули 16 людей, у тому числі два генерали іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР).

З того часу керівництво Ірану вже неодноразово погрожувало "покарати сіоністський режим" в Ізраїлі. Президент США Джо Байден закликав Іран відмовитися від атаки на Ізраїль, водночас Тегеран, за повідомленням ЗМІ, закликав США не втручатися, щоб нападу не зазнав американські сили у регіоні.

Увечері 12 квітня з території Лівану було випущено по Ізраїлю не менше 40 ракет, всі вони були перехоплені ізраїльськими ППО. Відповідальність за ракетні пуски взяв на себе проіранський рух "Хезболла".

Американське видання The Wall Street Journal (WSJ) повідомило- 12 квітня, що Ізраїль очікує прямої атаки Ірану у найближчі кілька діб.