Ізраїль оприлюднив докази складування зброї у лікарні в Газі

Ізраїльські військові заявляють, що знайшли велику кількість зброї в підвалі дитячої лікарні в місті Газа. Там же могли тримати захоплених в Ізраїлі заручників.

Ізраїль повідомив про значні знахідки зброї та докази існування підземелля для заручників у дитячій клініці Рантісі у Газі, що контролюється терористичним ісламістським угрупованням ХАМАС. В Армії оборони Ізраїлю оприлюднили відео, на яких видно, зокрема, вибухові пояси, ручні гранати, гвинтівки і вибухові пристрої, повідомляється у вівторок, 14 листопада.

За даними речника Армії оброни Даніеля Хагарі, є також ознаки того, що заручників, захоплених 7 жовтня в Ізраїлі, могли утримувати в підвалі клініки в Рантісі. Наприклад, було виявлено імпровізований туалет, невелику кухню, а також мотузки, якими людей могли прив'язувати до стільців.

Хагарі назвав цю територію командно-контрольним центром ХАМАС.

Наведене уже прокоментували у ХАМАСі - його представник в інтерв'ю телеканалу "Аль-Джазіра" заявив, що ці звинувачення з боку Ізраїлю неправдиві.

Ізраїль звинувачує терористів ХАМАСу у використанні лікарень для приховування військової інфраструктури, а також у використанні ними піцієнтів як живого щита. Про це напередодні заявили і в ЄС.

13 листопада міністр оборони Ізраїлю повідомив, що ХАМАС втратив контроль над Газою.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після того, як 7 жовтня ХАМАС, визнаний в Європейському Союзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували масову розправу над мирним населенням. Її жертвами, за оновленими даними, стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектору Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, який контролюється ХАМАСом, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями служб охорони здоров'я Сектора Гази, там загинули понад 11 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Через критичну гуманітарну ситуацію, що склалась у Секторі Гази, низка урядів та міжнародних організацій закликають до тимчасового припинення вогню в регіоні.