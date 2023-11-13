ХАМАС втратив контроль над Газою - міністр оборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант стверджує, що бойовики ХАМАСу втікають з міста Газа у південному напрямку.

Радикальне ісламістське палестинське угруповання ХАМАС втратило "контроль у Газі", заявив у понеділок, 13 листопада, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант у відеозверненні, яке транслювали ізраїльські телеканали.

"ХАМАС не має можливості зупинити Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). ХАМАС втратив контроль над Газою. Терористи тікають на південь, цивільне населення розграбовує бази ХАМАСу", - наводить слова міністра ізраїльське видання "Гаарец", яке цитує "Інтерфакс".

За словами Галанта, за останні дні ізраїльська армія активізувала дії в підземних тунелях ХАМАСу, ізраїльські військові завдають значної шкоди силам супротивника, діють у самому центрі міста Газа.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня ХАМАС, визнаний в Європейському Союзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували масову розправу над мирним населенням. Її жертвами, за оновленими даними, стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектору Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, який контролюється ХАМАСом, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями служб охорони здоров'я Сектора Гази, там загинули понад 11 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Через критичну гуманітарну ситуацію, що склалась у Секторі Гази, низка урядів та міжнародних організацій закликають до тимчасового припинення вогню в регіоні.