WP: ХАМАС мало намір розпалити масштабний конфлікт

Бойовики ХАМАС планували нові атаки у разі успіху нападу на Ізраїль 7 жовтня, пише WP. За даними джерел видання, керівництво терористичного угруповання мало намір спровокувати операцію Ізраїлю у Секторі Гази.

Бойовики терористичного ісламістського угруповання ХАМАС планували у разі успішного нападу на південь Ізраїлю вранці 7 жовтня просунутися вглиб країни до великих міст, сподіваючись спровокувати масштабний конфлікт на Близькому Сході. Про це повідомила в неділю, 12 листопада,газета The Washington Post з посиланням на кількох колишніх та нинішніх співробітників розвідки та служб безпеки чотирьох країн Заходу та Близького Сходу.

Нові факти, на які вказують джерела видання, свідчать про те, що ХАМАС не мало наміру обмежуватися атакою на поселення біля кордону із Сектором Гази, а готувалося до "другого етапу" нападів. Деякі учасники нападу, як зазначається, мали при собі достатньо продовольства, боєприпасів та спорядження, щоби протриматися кілька днів. Крім того, вони отримали інструкції рухатись далі вглиб Ізраїлю. Зокрема, вони, ймовірно, мали досягти територій Західного берега річки Йордан під контролем Палестинської національної адміністрації (ПНА), а також проникнути у великі ізраїльські міста та на військові бази.

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За даними джерел WP, керівництво ХАМАС було готове до реакції Ізраїлю на напад. Воно розраховувало, що дії бойовиків, які влаштували масове вбивство та захоплення заручників, спричинять потужну відповідь із боку Ізраїлю, у тому числі наземну операцію в Секторі Гази, а також спровокують насильство на Західному березі річки Йордан та призведуть до більш масштабного конфлікту у регіоні. При цьому керівництво угруповання усвідомлювало, що дії ізраїльської армії у відповідь призведуть до масової загибелі цивільного населення Гази.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальне угруповання ХАМАС, визнане в Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували масову розправу над мирним населенням. Її жертвами, за оновленими даними, стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, який контролюється ХАМАСом, а також проводить наземну військову операцію. За повідомленнями служб охорони здоров'я Сектора Гази, там загинули понад 11 тисяч людей. Підтвердити ці дані з за незалежними джерелами неможливо.

Через критичну гуманітарну ситацію, що склалась у Секторі Гази, низка урядів та міжнродних організацій закликають до тимчасового припинення вогню в регіоні.