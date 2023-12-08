ISW: війська РФ просуваються під Бахмутом і Авдіївкою

Війська РФ просунулися поблизу Бахмута та Авдіївки протягом останніх днів, стверджують в Інституті вивчення війни. Водночас там зауважують, що втрати росіян, імовірно, вищі ніж темпи прихованої мобілізації.

Протягом останніх днів російські війська просунулися на Бахмутському та Авдіївському напрямах, ідеться у щоденному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому в п'ятницю, 8 грудня.

Війська РФ продовжують наступальні операції в районі Бахмута, проводять атаки як на південному, так і на північному та західному напрямках довкола міста і "за повідомленнями, нещодавно просунулися", пишуть аналітики.

Втім генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомляє, що в районах Андріївки, Кліщіївки, Богданівки та Іванівського атаки російських окупантів відбивають. Наступальні дії ЗСУ дії на південь від Бахмута 7 грудня не призвели до просувань, стверджують в ISW.

Тривають штурми підрозділів РФ і біля Авдіївки. Посилаючись на геолокаційні кадри, аналітики вказують, що останніми днями ті "незначно просувалися" біля Степового і на південному сході від Авдіївки. Також повідомляється про атаки РФ поблизу Новокалинового (на північ від Авдіївки) та в районі Авдіївського коксохімічного заводу.

На інших напрямах просувань російських підрозділів не підтверджено. Водночас, за даними російських джерел, ЗСУ провели наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і нещодавно просунулися вперед, зокрема досягли незначних успіхів поблизу Тернів і Ямполівки. Інших просувань українських військ, як випливає зі звіту ISW, не було.

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РФ може втрачати в боях більше, ніж мобілізує

Посилаючись на цифри, які оприлюднюють українські та російські посадовці, аналітики ISW доходять висновку, що, зважаючи на інтенсивність боїв за останній час, втрати військ РФ вищі, ніж поповнення, які вона набирає в рамках прихованої мобілізації. За підрахунками аналітиків, до лав російської армії за місяць набирають від 20 до 40 тисяч осіб.

При цьому українські посадовці кажуть російське угруповання сил уздовж фронту Харків-Луганська область майже не змінилося з літа 2023 року. "Це свідчить про те, що направлення нового персоналу в цей район компенсує втрати Росії, але не збільшує силу цього угруповання", - йдеться у звіті.

За словами українських військових, підрозділи РФ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямах втратили майже 11 тисяч людей. На Авдіївському напрямку інтенсивність боїв і втрати росіян вищі. "Великі втрати, ймовірно, перешкодять російським силам повністю поповнити та відновити існуючі підрозділи в Україні та сформувати нові оперативні та стратегічні резерви", - наголошують аналітики.

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